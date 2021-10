Filippa Lagerback, décolleté mozzafiato sui social: l'amore per Daniele Bossari e una passione speciale

07 ottobre 2021 a

Dalla Svezia con furore. Ma anche fascino, curve mozzafiato e personalità. Così Filippa Lagerback ha conquistato anno dopo anno il grande pubblico distinguendosi per talento e bellezza. Negli ultimi giorni il suo Instagram è esploso a suon di foto - vedo e non vedo - in cui la showgirl svedese provoca i suoi fan con décolleté birichini.

Nata a Stoccolma nel 1973, è diventata famosa in Italia a seguito della pubblicità della birra Peroni (1993). Nel 1996 esordisce al cinema nel film Silenzio... si nasce di Giovanni Veronesi, e nella stagione 1998-1999 in televisione accanto a Fiorello nel preserale a premi di Canale 5 Superboll. Ha condotto Candid Angels, Strano ma vero e, in Svezia, dove ha condotto per il canale TV4 nel 2004 la quinta e ultima stagione del reality show Farmen, l'equivalente dell'italiano La fattoria, e nel 2010 il reality Drömmen om Italien (Il sogno Italiano). Dal 2005 assiste Fabio Fazio nel talk show Che tempo che fa, introducendo gli ospiti che vengono intervistati durante la puntata. Dal 2014 è il volto femminile del canale Bike Channel (Sky) con il programma da lei condotto In bici con Filippa. La bella svedese infatti nutre una grande passione per la bicicletta. Ha pubblicato anche il libro Io pedalo. E tu?

Dal 2001 è legata sentimentalmente al presentatore radio-televisivo Daniele Bossari, da cui ha avuto una figlia, Stella, nata il 24 luglio 2003 a Città di Castello. Nel novembre 2017, durante la semifinale del Grande Fratello Vip, Bossari ha fatto alla Lagerbäck la proposta di matrimonio, che lei ha accettato. Il matrimonio è stato celebrato con rito civile l'1 giugno 2018 alle Ville Ponti, vicino Varese.

