Piazzapulita, stasera in tv 7 ottobre su La7 la seconda puntata dell'inchiesta lobby nera di FanPage. Gli ospiti

Stasera in tv, giovedì 7 ottobre 2021, torna in tv l'appuntamento con Piazzapulita su La7. La trasmissione, condotta da Corrado Formigli, nella scorsa puntata ha trasmesso l'inchiesta di FanPage sulla lobby nera che ha costretto poi Carlo Fidanza di Fratelli d'Italia ad autosospendersi. Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa al Comitato elettorale di Enrico Michetti, è stata contatta da un cronista di Piazzapulita in merito. "Vi ho già detto come la penso", esordisce la presidente di Fdi per ribadire: "Sono disposta a valutare qualsiasi cosa e a rispondere a tutte le domande, perché non ho nulla di cui vergognarmi, purché mi venga consegnato l'intero girato di Fanpage andato in onda su Piazzapulita. Ho chiesto pacatamente a 'Fanpage' e 'Piazzapulita' di avere l'intero girato. Perché non posso averlo? Io sono in buona fede e vi dico ok e voi mi rispondete che non si può fare" ha detto Meloni.

Il punto è che il tempismo con cui è stata pubblicata l'inchiesta, a ridosso del voto, così come ha detto la stessa Meloni fa pensare a "una polpetta avvelenata". Ma Formigli, da par suo, difende la scelta di trasmetterla e soprattutto il tempismo, molto sospetto: "Abbiamo semplicemente trasmesso un’inchiesta che ci sembrava rilevante dal punto di vista dell’informazione e dell’interesse pubblico, un’inchiesta che ci è stata sottoposta da Fanpage che abbiamo deciso di trasmettere integralmente", ha dichiarato. Oggi seconda puntata in merito mentre sui social Piazzapulita spoilera un servizio dal titolo Benito chi?

Tra gli ospiti di Corrado Formigli: Pier Luigi Bersani; il direttore di Fanpage Francesco Cancellato; l’imprenditore Guido Crosetto; Carlo Calenda e i giornalisti Mario Calabresi, Annalisa Cuzzocrea, Antonio Padellaro, Fabrizio Roncone, Alessandro Sallusti e Stefano Zurlo.

