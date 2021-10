Sandro Giacobbe, la malattia e l'amore per Marina Peroni. Due figli e tanta solidarietà

07 ottobre 2021 a

Sandro Giacobbe ospite di Oggi è un altro giorno nella puntata del 7 ottobre 2021. Nel salotto di Rai1, alla conduzione c'è Serena Bortone, ci sarà anche la compagna del cantante genovese, Marina Peroni. Giacobbe negli anni passati ha lottato contro il tumore. La malattia ha colpito il figlio, Andrea, che ha dovuto affrontare un duro ciclo di chemio contro un tumore all'addome ora brillantemente superato. Poi lui stesso in prima persona ha sconfitto il cancro alla prostata.

Giacobbe, 71 anni, nato a Genova da una famiglia originaria del sud, ha avuto un grande successo negli anni Settanta per poi diradare la sua produzione da metà anni Ottanta in poi. Il primo 45 giri di successo è del 1974: Signora mia, che partecipa al Festivalbar e dà il nome anche al suo primo album; il brano viene anche inserito nella colonna sonora del film di Lina Wertmüller Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto. Il 1976 è l'anno del boom: arriva terzo al Festival di Sanremo con Gli occhi di tua madre e ottiene un buon successo in estate con Il mio cielo, la mia anima. Nel 1979 con Mi va che ci sei torna il successo popolare bissato l'anno successivo da Notte senza di te e soprattutto da Sarà la nostalgia del 1982 che si afferma come una delle hit più acclamate dell'anno. Nel 1983 è di nuovo a Sanremo con la delicata Primavera, mentre l'anno dopo ottiene ancora un successo con Portami a ballare, gettonatissimo brano estivo presentato a Un disco per l'estate.

Fondatore della Nazionale Italiana Cantanti - con cui ha giocato 375 partite per poi allenarla anche per un periodo - si è dedicato tantissimo a eventi legati a solidarietà. Tifosissimo del Genoa, Giacobbe è stato sposato con la donna che gli ha dato due figli, Andrea e Alessandro. Divorziato da molti anni, ha poi conosciuto Marina Peroni, anch’essa cantautrice, con la quale convive ormai da diverso tempo. Lei è mamma di una ragazza di nome Erika.

