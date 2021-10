Lo sfogo di Fabrizio Corona: "Lucano ha preso 14 anni come me, ma l'establishment lo ha difeso"

06 ottobre 2021 a

"Alla luce di tutto quello che è successo, cerco di parlare da persona che ha vissuto dentro il carcere e fuori dal carcere, abbiamo qualche problema con la giustizia italiana. Lo vediamo nelle varie sentenze con pene spropositate a spese di pene giuste. La gente può dire quello che vuole, io ho una storia giudiziaria che se uno la guarda oltre il personaggio grida vendetta davanti a Dio" questo l'affondo di Fabrizio Corona intervistato questa sera da Massimo Gilletti a Non è l'Arena, su La7. Un'intervista a tutto tondo dove l'imprenditore e personaggio televisivo ha raccontato le proprie sofferte vicissitudini, sia umane che giudiziarie. Tracciando appunto un parallelismo con la recente condanna di Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace.

Fabrizio Corona, il padre e lo zio giornalisti e le storie con Nina Moric e Belèn

"Mimmo Lucano è stato difeso da tutto l'establishment. Quando ho preso 14 anni di galera tutti dicevano che ero un criminale, lui ha preso 14 anni come me e noi abbiamo Letta e tutti i grandi intellettuali e attori che dicono che non è vero, che è un'ingiustizia, gente che è nel Governo e che si permette di criticare la magistratura" ha aggiunto Corona.

Non è l'Arena, Fabrizio Corona ospite di Massimo Giletti oggi 6 ottobre

Spazio anche per un acceso diverbio con Luca Telese: "Ti stimo come giornalista - ha detto sul caso Lucano - ma la legge bisogna conoscerla, averla studiata. Il reato di Lucano ha delle pene che hanno un minimo di pena da 5 anni in su, sono somme di condanne che portano la pena a 14 anni, esattamente come la mia. Nel momento in cui ti presenti a un giudizio si fa la somma delle condanne" ha detto Corona. Che poi, quando Telese, riferendosi alle sue recenti vicissitudini, ha detto che "è il racconto di una malattia, Fabrizio non è in sé" e che "ha una patologia, è una persona malata", si è infuriato e ha risposto per le rime: "Odio questi giornalisti italiani di oggi politicamente corretti, scrivi in un giornale di figli di ricchi che non dà una notizia da anni, è il nulla del giornalismo".

#nonelarena Luca Telese: "Fabrizio è una persona malata". Corona furioso: "Odio questi giornalisti politicamente corretti...". https://t.co/PHZ0SCjhKF — La7 (@La7tv) October 6, 2021

