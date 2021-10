Stasera in tv, mercoledì 6 ottobre 2021, alle 21.25 su Rete 4 c'è Zona Bianca con Giuseppe Brindisi: anticipazioni e ospiti

06 ottobre 2021 a

a

a

Stasera in tv, mercoledì 6 ottobre 2021, in prima serata alle 21.25 su Rete 4 c'è Zona Bianca, il talk show di approfondimento e attualità condotto dal giornalista Mediaset Giuseppe Brindisi: andiamo dunque a vedere insieme le anticipazioni e gli ospiti previsti per l'appuntamento di oggi.

Non è l'Arena, Fabrizio Corona ospite di Massimo Giletti oggi 6 ottobre

In questa nuova puntata del seguitissimo programma in cui si dà spazio a dibattiti, inchieste e ricerche sui principali temi del momento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4, si prevede un menù molto ricco, che va a passare in rassegna gli argomenti che stanno più tenendo banco nei media e nell'opinione pubblica italiana in questi concitati giorni post elezioni amministrative: Giuseppe Brindisi commenterà, insieme ai suoi ospiti, gli scandali, le inchieste e le ipotesi di complotto che hanno investito in questi ultimi giorni la vita pubblica italiana e che ancora nascondono alcuni elementi chiave. Dall’indagine che ha coinvolto il virologo Massimo Galli per sospetti bandi di concorso pilotati in Università al caso di Luca Morisi, dall’inchiesta relativa a Fratelli d’Italia fino ad arrivare alla sentenza su Mimmo Lucano.

A Chi l'ha visto? novità sul caso Ardea e la scomparsa di Giggino Wi-fi

Ampio spazio verrà dato nuovamente agli “stregoni” del Covid, chi dice di poter curare il virus e chi approfitta della paura dei no-vax. Tra gli ospiti della trasmissione: Vladimir Luxuria, Francesco Borgonovo, Piero Sansonetti, Roberto Poletti, Augusto Minzolini, Andrea Delmastro, Vittorio Sgarbi, Don Massimo Biancalani, Olga Milanese, Michela Brambilla, Alessandro Cecchi Paone, Agostino Miozzo.

La Signora dello zoo di Varsavia: la storia vera di Antonina Żabińska in un film

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.