Stasera in tv, 6 ottobre, Chi l'ha visto? su Rai3: le novità del caso di Ardea e la scomparsa di Giggino Wi-fi

Stasera in tv, oggi mercoledì 6 ottobre 2021, torna su Rai3 l'appuntamento con Chi l'ha visto?. Al centro della puntata della storica trasmissione - in onda dal 1989 - condotta da Federica Sciarelli ci sarà il caso della pensionata di Ardea (Roma), Graziella Bartolotta, trovata morta in casa. Suo figlio Fabrizio, che aveva parlato alla trasmissione ipotizzando un incidente domestico, è stato arrestato: ancora un altro genitore ucciso dal proprio figlio? I risultati dell’autopsia sul cadavere mostrano tracce dei tessuti proprio del figlio Fabrizio.

Ardea, anziana morta in casa: arrestato il figlio Fabrizio

E ancora, cosa è successo alla modella e istruttrice cinofila Polina? E i cani che addestrava che fine hanno fatto? Ritorna la scomparsa di Giggino Wi-fi perché c'è stato un nuovo avvistamento del giovane di Meta di Sorrento. Luigi Celentano, il suo vero nome, è scomparso ormai da quattro anni. Nonostante sia passato già tutto questo tempo però la madre non si arrende e continua la ricerca sulle tracce del figlio. Il giovane, infatti, pare sia stato nuovamente avvistato nell’ultimo periodo. E anche questa volta le speranze si sono riaccese. ‘Giggino Wi-Fi’ riuscirà a tornare a casa?

Anziana uccisa ad Ardea: il fratello dell'indagato contro Carmelo Abbate perché "non sa di cosa parla"

Poi, come sempre, Chi l'ha visto? darà spazio agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà.

