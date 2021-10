Grande Fratello Vip 6, Nicola Pisu e la passione per Soleil: "Mi piace, ma se poi lei non vuole è brutto" | Video

06 ottobre 2021 a

a

a

Nicola Pisu sempre più attratto da Soleil, ma fatica, o meglio, ha quasi timore di fare il passo avanti decisivo, forse per paura di un rifiuto da parte dell'influencer. “Fossimo fuori sarebbe diverso, ma qui la vedi 24 ore su 24, se una persona ti piace e lei non ti vuole è brutto”, ha confidato il figlio di Patrizia Mirigliani a Davide Silvestri sul suo particolare interesse nei confronti della compagna di stanza Soleil, con cui negli ultimi tempi ha instaurato un’amicizia molto profonda.

Nicola Pisu e la "cotta" per Soleil

Pisu entra maggiormente nel dettaglio: "Io ho voglia veramente di abbracciarla", ha confessato Nicola mentre Davide cerca di incoraggiare il ragazzo a lasciarsi andare a qualche effusione in più. Secondo l’attore provare ad abbracciarla o darle maggiori attenzioni gli permetterebbe di capire se il suo interesse è ricambiato o meno. Nicola sembra molto dubbioso poiché teme che qualora in cui i suoi sentimenti non fossero corrisposti, dover convivere con lei 24 ore su 24 diverrebbe per lui molto doloroso.

Soleil Sorge, dalla storia con Luca Onestini al flirt con il fratello di Belen Rodriguez e le voci su Romagnoli

“Mi piace molto, quando sto con lei sto bene”, ha rivelato il ragazzo, che spiega di averlo già detto a Soleil senza aver ottenuto alcuna risposta o indizio sulle sue intenzioni: “Non voglio fare qualcosa di sbagliato”, ha aggiunto. Davide Silvestri ha quindi incoraggiato ancora il ragazzo a rischiare, cercando però prima di capire se da parte di Soleil determinate attenzioni siano apprezzate o meno.

Grande Fratello Vip 6, Gianmaria Antinolfi contro l'ex Soleil: "Io stalker? Sarà querelata, lei si è fatta sco*are"

L’attore ha successivamente scherzato, proponendo a Pisu di inviarle un biglietto scritto con la frase: "Ti vuoi mettere insieme a me?”, proprio come si fa da ragazzini a scuola. Nicola ha confessato di aver fatto poche volte il primo passo con le donne che gli interessavano in passato. Sarà forse questa la volta buona? Chissà cosa ne penserà Soleil di questa simpatia. La sensazione è che per Nicola sarà davvero dura conquistare il cuore della influencer.

Nicola Pisu, la dipendenza dalla droga e il gesto della madre Patrizia Mirigliani: "Per salvarlo l'ho denunciato"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.