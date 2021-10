Bianca Berlinguer, dal flirt con Valerio Merola alla figlia Giulia con l'attuale compagno Luigi Manconi

05 ottobre 2021 a

Bianca Berlinguer è una delle giornaliste più apprezzate della tv italiana. Nata a Roma il 9 dicembre 1959 (sotto il segno del Sagittario), è figlia dello storico segretario del Pci, Enrico Berlinguer, e di Letizia Laurenti. Ha tre fratelli, Laura (moglie del giornalista Luca Telese), Maria Stella e Marco. La sua formazione è legata alle scienze umanistiche, visto che si è laureata in Lettere a Roma. Bianca è una giornalista e conduttrice televisiva molto apprezzata dal pubblico del piccolo schermo, in particolar modo per il suo programma di approfondimento politico Cartabianca.

In passato ha lavorato come giornalista per numerose testate e programmi televisivi, da Mixer a Primo Piano, fino a quando nel 2009 non ha ottenuto il ruolo di direttrice del Tg3. Per quanto riguarda la vita privata, è stata sposata due volte: la prima volta con il collega giornalista Stefano Maroni, e in seguito con il politico Luigi Manconi, suo attuale marito. Nato a Sassari il 21 febbraio 1948, Manconi è laureato in Scienze Politiche ed è docente di Sociologia. Oltre a Giulia, avuta dalla stessa Bianca Berlinguer nel 1998, ha altri due figli: Davide e Giacomo, nati da una precedente relazione.

Manconi è ipovedente a causa di tre diversi fattori: miopia, glaucoma e distacco della retina. In passato inoltre Bianca Berlinguer avrebbe avuto un flirt con Valerio Merola. Il noto conduttore televisivo, ha confessato tempo fa di essere stato innamorato di una donna in tutto e per tutto simile nella descrizione alla Berlinguer, che però lo avrebbe rifiutato: “Ce n’è stata solo una di cui mi sono innamorato: purtroppo è durata solo un fine settimana. Quando le ho parlato dei miei sentimenti mi ha detto: ho fatto l’amore divinamente, ma finisce qui”, ha dichiarato a Chi in una vecchia intervista. Bianca Berlinguer è protagonista di Cartabianca, in onda martedì 5 ottobre su Rai3.

