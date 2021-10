Stasera in tv, martedì 5 ottobre 2021, su Rai 2 c'è Voglio essere un mago: anticipazioni e ospiti

05 ottobre 2021 a

Stasera in tv, martedì 5 ottobre 2021, in prima serata su Rai 2 c'è una nuova puntata di Voglio essere un mago, il fortunato talent-reality show per teenager a tema "wizardry": andiamo dunque a vedere insieme le anticipazioni e gli ospiti dell'appuntamento di oggi.

Quale squadra di giovani aspiranti maghi rischierà la bocciatura? Continua l’avventura di “Voglio essere un mago!”, con la terza puntata in onda martedì 5 ottobre in prima serata su Rai2. In questo appuntamento, oltre alle lezioni di Grandi Illusioni con Eleonora di Cocco, il professore Jack Nobile farà riflettere gli aspiranti maghi su cosa significhi essere se stessi, mentre il “magister” Raul Cremona li aiuterà a trovare il loro personaggio scenico. All’interno del Labirinto della Masone, il più grande al mondo, gli apprendisti avranno inoltre l’opportunità di assistere ad una esibizione seguita da una lezione di Andrew Basso, tra i maggiori escapologi del ventunesimo secolo, star mondiale della magia.

Altro ospite della puntata sarà l’illusionista Luca Bono con le sue colombe. Le tre casate dovranno infine sfidarsi nell’intricato Labirinto e alcuni apprendisti affronteranno gli esami di sbarramento. A vigilare su tutto e tutti, uno dei più grandi e famosi illusionisti al mondo: Silvan, “il mago dei maghi”. Voglio essere un mago prevede che dodici ragazzi tra i 14 e i 18 anni, chiamati teen wizard, si mettano alla prova per trasformarsi da apprendisti in incantatori e illusionisti professionisti, attraverso i vari corsi di magia e con la guida di alcuni insegnanti che compongono il corpo docente, presieduto a sua volta da un magister che dovrà supervisionare tutti nelle loro attività. A ciascuno di essi è assegnata una casata di appartenenza: le Volpi Rosse, le Piume D’Oro e gli Abisso Blu. Il programma si ambienta nel castello di Rocchetta Mattei sull’Appennino bolognese appositamente allestito. Oltre alle numerose stanze a disposizione degli apprendisti, il castello possiede la stanza dei desideri, in cui ciascun apprendista confessa ad uno specchio magico richieste e sogni con la speranza che siano esauditi.

