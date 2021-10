Margaret Atwood, la morte del compagno da cui ha avuto una figlia e l'impegno ambientalista

05 ottobre 2021 a

Margaret Atwood è una vera e propria leggenda della narrativa e un personaggio estremamente poliedrico e capace di dare vita a una intensa attività non solo artistica, ma anche sul fronte dell'impegno politico e ambientale. Nata ad Ottawa, in Canada, il 18 novembre 1939) Margaret è una poetessa, scrittrice e ambientalista canadese. I punti di forza della sua narrativa sono la cultura e l'ironia, ma anche il mix sapiente di stili e i continui salti fra episodi di vita contemporanea e i rimandi a scrittori di epoche precedenti.

Atwood è anche critica letteraria, femminista e attivista e in carriera ha vinto numerosi premi, tanto da essere fra le scrittrici viventi di fantascienza più premiate in circolazione: è infatti vincitrice del premio Arthur C. Clarke e del Premio Principe delle Asturie per la letteratura, e due volte del prestigioso Booker Prize (di cui è stata finalista per cinque volte). E' stata inoltre sette volte finalista del Governor General's Award, un premio canadese, vincendolo per due volte. I suoi romanzi e le sue poesie si ispirano ai miti e alle fiabe che infuenzarono molto le letture della sua infanzia, fra cui I fratelli Grimm. Atwood ha anche scritto alcuni racconti per Playboy e pochi giorni fa, il 2 ottobre 2021, ha ricevuto ad Alba il Premio Speciale Lattes Grinzane.

A livello di vita privata, Margaret ha sposato nel 1968 Jim Polk, uno scrittore americano conosciuto ad Harvard. La relazione non è durata molto: i due hanno divorziato cinque anni dopo nel 1973. Nel frattempo Margaret ha conosciuto il compagno e amore della sua vita, il romanziere canadese Graeme Gibson - che aveva già avuto due figli da una precedente relazione - da cui nel 1976 ha avuto una figlia, Eleanor Atwood Jess Gibson. Graeme Gibson è morto nel 2019 a 85 anni a causa delle complicazioni di una demenza senile. Una fan in un'occasione aveva definito Graeme "il marito che ogni scrittrice vorrebbe avere", la frase era tanto piaciuta a Margaret da stamparla su una t-shirt.

