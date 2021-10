Valentina Cervi, l'amore per Stefano Mordini conosciuto sul set e l'attaccamento per i due figli

05 ottobre 2021 a

E' una talentuosa e affermata attrice Valentina Cervi, nata a Roma il 13 aprile del 1974 e dunque del segno dell'Ariete. Il mondo del grande schermo sembra essere stato nel suo destino per genetica familiare, considerando che Valeria è due volte figlia d'arte: il padre, infatti, è stato il famoso regista e produttore cinematografico Tonino Cervi - che diresse, fra i vari, Alberto Sordi, Vittorio Gassmann e Paolo Vilaggio - e la madre Marina Gefter è anch'essa produttrice cinematografica. A sua volta, papà Tonino era figlio di due attori, Gino Cervi e Ninì Gordini: insomma, teatro o cinema che sia, la recitazione è nel dna di famiglia.

Valentina ha una carriera legata non solo all'Italia, ma anche agli Stati Uniti d'America, tanto che nel 2018 è stata insignita del prestigioso Premio America della Fondazione Italia Usa. Il debutto della Cervi avviene nel 1986 in televisione, con Portami la luna. Due anni dopo il grande schermo, con la commedia Mignon. Di lì inizia una carriera fatta di ruoli minori ma nel 1997 il primo esordio da protagonista con Artemisia - Passione Estrema di Agnès Merlet. Due anni dopo recita per Pupi Avati in La via degli angeli e in Rien su Robert, che ottiene due candidature al Nastro d'Argento e al Premio Cèsar. Un passaggio anche nella pubblicità: Francis Ford Coppola la dirige in uno spot pubblicitario per Illy. Da lì il passaggio sempre più marcato nel mondo statunitense: da notare, ad esempio, il ruolo di Anna Maria Pierangeli nel film americano James Dean - La vera storia di Mark Rydell, insieme a James Franco, ancora, nel 2008, la recitazione per Spike Lee in Miracolo a Sant'Anna. Valentina ha recitato anche in True Blood e in Jane Eyre, di Cary Fukunaga, ma anche nell'italianissimo Distretto di polizia. Da ultimo, la recitazione in La scuola cattolica, che parla del massacro del Circeo.

A livello di vita privata, invece, Valentina Cervi è da tempo legata con il regista Stefano Mordini. I due si sono conosciuti sul set di Provincia meccanica, nel 2005 (dove recita anche Stefano Accorsi) e hanno avuto due figli, Margherita e Giovanni. Della primogenita, Margherita, ha detto che "è stata l’esperienza più folgorante che potessi vivere, non me l’aspettavo così potente. Un figlio è l’incontro amoroso per eccellenza. Che placa il desiderio, minimizza le insicurezze, nutre". In un'altra recente intervista, ha detto di avere un "desiderio violento di esserci per i miei figli, tanto quanto i miei non c’erano stati per me" e che "certi film non li faccio per non stare lontana dai miei bambini".

