Francesco Gabbani, il nuovo singolo La rete. L'amore per Giulia e le liti con Dalila

Francesco Gabbani torna a farci sentire la sua musica e con il singolo La rete, anticipa il prossimo disco. Il brano è accompagnato da un video scritto e ideato dallo stesso Francesco, insieme al regista e fotografo Daniele Barraco. La canzone parla della nostra routine e del nostro vivere incastrati in un mondo che ormai è più virtuale che fisico. “Mi piacerebbe che questa canzone potesse fornire un piccolo aiuto per chi ha voglia di intraprendere un percorso di illuminazione personale. La rete è una condizione mentale in cui a volte ci ritroviamo intrappolati, complice l’autosuggestione distorta spesso fornita dall’avere un’identità sdoppiata nel web” ha raccontato in una recente intervista il cantautore originario di Carrara che stasera, lunedì 4 ottobre 2021, sarà ospite di Quelli che il lunedì... su Rai2.

Gabbani è anche un polistrumentista e nel corso della sua carriera ha vinto per due volte il Festival di Sanremo, rispettivamente nel 2016, anno in cui ha vinto come esordiente nella categoria "Nuove Proposte" con il brano Amen (ottenendo anche il Premio "Emanuele Luzzati", il Premio della Critica "Mia Martini" e il Premio "Sergio Bardotti" per il miglior testo), e nel 2017 nella categoria "Big" con il brano Occidentali's Karma (ottenendo anche il Premio TIMmusic), diventando il primo cantante nella storia del Festival di Sanremo ad aver vinto nelle due principali categorie della manifestazione canora in due edizioni consecutive. Nel 2017 è stato scelto come rappresentante dell'Italia all'Eurovision Song Contest 2017, dove si è piazzato al sesto posto. Si è poi classificato al secondo posto al Festival di Sanremo 2020 con il brano Viceversa, ottenendo il Premio TIM Music 2020.

Attualmente è fidanzato con Giulia, ragazza lontana dal mondo dello spettacolo. Si dichiara "fedele, Non tradirei mai la mia compagna. Sennò meglio star soli a divertirsi”. Sino allo scorso anno ha avuto una relazione con Dalila Iardella, di professione tatuatrice. Sulla sua ex, in un’intervista a Vanity Fair del 2017, ha affermato: "Le liti tra noi spesso si concludevano con lei che usciva di casa urlando".

