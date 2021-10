Stasera in tv, lunedì 4 ottobre 2021, su Rete 4 c'è Quarta Repubblica con Nicola Porro: anticipazioni e ospiti

04 ottobre 2021 a

Stasera in tv, lunedì 4 ottobre 2021, alle 21.25 su Rete 4 c'è la quinta puntata di Quarta Repubblica, il talk show di dibattito e approfondimento sui principali temi di attualità condotto dal giornalista Nicola Porro: andiamo a vedere insieme le anticipazioni e gli ospiti dell'appuntamento di oggi.

Il tema del giorno sono ovviamente le elezioni amministrative, che si stanno tenendo in molti comuni grandi e piccoli d'Italia e in città-chiave come Roma, Milano, Napoli, Bologna e Torino. Un passaggio fondamentale per capire lo stato dell'arte e i rapporti di forze anche della politica nazionale, fatte le dovute differenze fra una elezione amministrativa, dove conta molto anche il profilo del candidato, e una politica dove si tende a privilegiare l'appartenenza partitica. Proprio in virtù di questo importante appuntamento elettorale, “Quarta Repubblica” seguirà i risultati e le reazioni sul voto in diretta, in simulcast su Tgcom24. A commentare il verdetto delle urne, con i dati e le proiezioni elaborati da Tecnè e illustrati dal Presidente dell’Istituto Carlo Buttaroni, tanti ospiti: Ferruccio De Bortoli, Alessandro Sallusti, Claudio Cerasa, Piero Sansonetti, Mario Giordano, Stefano Cappellini, Daniele Capezzone, il vicesegretario della Lega Lorenzo Fontana, Guido Crosetto, Anselma Dell’Olio, suor Anna Monia Alfieri, Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.

Nel corso della serata, “Quarta Repubblica” si occuperà anche di altri casi di grande momento. Fra gli altri, sarà affrontata e commentata la vicenda che ha coinvolto l'ex guru della comunicazione leghista Luca Morisi, l’inchiesta su Fratelli d’Italia a Milano, i tredici anni inflitti in primo grado a Mimmo Lucano e la vicenda dei contanti trovati nella cuccia del cane di Monica Cirinnà e Esterino Montino a fine agosto. E ancora, un viaggio nei quartieri assediati da povertà e microcriminalità che hanno visto la situazione peggiorare dopo la pandemia.

