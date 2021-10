Miriam Leone, posa sexy in occhiali da sole a bordo piscina: bikini e fisico mozzafiato | Foto

03 ottobre 2021 a

Miriam Leone super sexy durante una pausa dal lavoro. L'attrice siciliana infatti è impegnata nella promozione di Marilyn ha gli occhi neri, il film in cui ha recitato ancora insieme a Stefano Accorsi. Nell'ultima foto pubblicata su Instagram, Miriam appare in costume a bordo piscina, posa super sexy per un fisico davvero mozzafiato. "Rigenerarsi durante gli impegni per la promozione di Marilyn ha gli occhi neri in un posto unico e incantevole come Peschiera hotel", ha scritto nella didascalia che accompagna la serie di immagini.

Miriam Leone nel film di Simone Godano, che racconta la storia di due emarginati, interpreta Clara, una mitomane. Per prepararsi ha passato molto tempo in un rehab, frequentando il più possibile chi ne faceva parte. Interpretare questo personaggio le ha ricordato alcuni aspetti della sua infanzia: “Clara è mitomane per abbellire una realtà che la ferisce. Io mi sentivo diversa anche fisicamente, si rivolgevano a me come se fossi una straniera - ha spiegato l’attrice raccontando della sua adolescenza a Catania in una intervista al Corriere della Sera -. Mi prendevano in giro. Al liceo mi dicevano che ero Elio delle Storie Tese per le sopracciglia. Oggi è divertente perché ho un’età. L'odio sui social? La facilità nel criticare il prossimo sono chiacchiere da bar che valgono zero. Le cose cambiano nei giovanissimi, vedo un’accettazione importante della diversità. Ci ho messo una vita ad accettare la mia faccia”, ha aggiunto.

Per quanto riguarda la vita privata, Miriam Leone si è sposata poche settimane fa a Scicli, in Sicilia, con il manager musicale Paolo Carullo. In passato è stata fidanzata con il tastierista dei Subsonica, Davide Dileo, noto come Boosta. Miriam Leone lo ha conosciuto ad un concerto e la coppia è stata insieme per 4 anni. Un altro nome associato alla vita sentimentale di Miriam Leone è stato il collega Matteo Martari.

