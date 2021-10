Paola Di Benedetto, gli amori con Matteo Gentili e Federico Rossi: il flirt finito male con Francesco Monte

03 ottobre 2021 a

Paola Di Benedetto è una showgirl e presentatrice tra le più seguite dai più giovani e sui social. Bocca carnosa, curve mediterranee e fascino da vendere, Paola è l'ex Madre Natura di Ciao Darwin, oltre a concorrente de L'Isola dei famosi e del Grande Fratello Vip 4. Nata l’8 gennaio 1995 sotto il segno del Capricorno, in più d’una occasione è finita al centro del gossip per le sue storie d’amore. E' cresciuta accanto al fratello gemello circondata dall’affetto della nonna e di una zia mentre i suoi genitori, palermitani d’origine e veneti d’adozione, facevano tanti sacrifici per poter garantire loro sempre il meglio.

Per quanto riguarda la vita privata, la Di Benedetto ha fatto coppia fissa per alcuni anni con Matteo Gentili. Un amore, il loro, che dapprima è stato estremamente social, tra dichiarazioni d’affetto pubbliche, frasi strappalacrime e scatti a due super bollenti, ma che, col tempo, è diventato sempre più riservato fino a giungere al termine. La coppia si è lasciata nel 2018, poco prima che lei partisse per l’Honduras per L’Isola dei Famosi. Durante la sua partecipazione al reality è scoccata la scintilla tra lei e Francesco Monte.

Uscita dal reality Paola Di Benedetto ha provato a intraprendere una relazione con Francesco Monte, ma la coppia è durata solo alcuni mesi. A Chi la showgirl ha rivelato in una vecchia intervista: “Sono stata lasciata - ha detto -, si è preso gioco dei miei sentimenti, è tormentato dal passato, non ha ancora superato la fine della storia con Cecilia Rodriguez”. Nel 2020 ha partecipato al Grande Fratello Vip ed è stata lei a vincere quella edizione. Altra storia da copertina che ha avuto Paola è stata quella con Federico Rossi, il cantante dell'ex duo Benji e Fede, che si è conclusa pochi mesi fa.

