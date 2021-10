Lilli Gruber, dal matrimonio con Jacques Charmelot niente figli: "Mai voluti, volevo essere autonoma"

03 ottobre 2021 a

Lilli Gruber è una delle giornaliste italiane più famose e apprezzate dal pubblico. Nata il 19 aprile 1957 (Ariete), è uno dei volti storici del piccolo schermo. Dopo una lunga militanza in Rai, da anni ormai conduce Otto e mezzo su La7. Il suo nome di battesimo è Dietlinde, che in tedesco significa “colei che guida il popolo". Nata e cresciuta in provincia di Bolzano, ha imparato l’italiano non prima dei 5 anni (prima ha sempre parlato tedesco). La sua famiglia è originaria di Egna, ha una sorella, ed è figlia di un imprenditore nel campo delle macchine edili.

In uno dei suoi libri, la Gruber ha suggerito alle sue amiche di passare meno tempo in casa ed andare a bere un gin tonic. “In estate lo bevo molto volentieri. Perché durante la settimana, quando lavoro, sono come una suora - ha affermato tempo fa a Un giorno da pecora, su Radio1 -. Ho mai fumato una canna? Sì, certo, ho provato, quando ero ragazza. Ma non mi piace: ti rincog**onisce un po' mentre io sono per la lucidità”. E ancora: "Qual è la mia tipologia di uomo ideale? Non saprei. Se vedessi a torso nudo Cristiano Ronaldo non potrei dire che non sarebbe un bel vedere. Sarebbe un gran bel vedere. Mi piace l'uomo muscoloso - ha dichiarato -. Sì, non quelli mingherlini. Già sono piccolina io",

Per quanto riguarda la vita privata, Lilli Gruber è felicemente sposata con il giornalista francese Jacques Charmelot. Fino a 43 anni si è detta contraria al matrimonio, ma l’incontro con l’uomo giusto è riuscito a farle cambiare idea. Ha rivelato in passato di non aver mai voluto figli: "E' stata una scelta - ha affermato in una vecchia intervista -. Il mondo del lavoro assorbiva tutte le mie energie e volevo essere autonoma, libera; per le donne della mia generazione la famiglia rappresentava ancora un vincolo troppo forte. L’unica volta che mi è venuta una fantasia seria sulla maternità è stata quando ho conosciuto mio marito, ma non ero più tanto giovane. Avrei comunque potuto provarci, ma non l’ho fatto". Lilli Gruber è tra gli ospiti, proprio insieme al marito Jacques Charmelot, di Che tempo che fa, lo show di Fabio Fazio in onda domenica 3 ottobre su Rai3.

