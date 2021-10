Elisabetta Gregoraci, dal polipo all'utero dopo il Gf alla carezza al cavallo con lato b in mostra e tacchi | Foto

03 ottobre 2021 a

a

a

Elisabetta Gregoraci è una showgirl e conduttrice italiana, famosa anche per il suo matrimonio (finito) con l'imprenditore Flavio Briatore. Dopo la separazione tuttavia non sono rari i post sexy sui social. Uno degli ultimi pubblicati su Instagram l'ha vista immortalata in versione hot in un maneggio, vicino ai cavalli. Shorts con lato b in mostra e tacchi alti, con gambe super toniche. Insomma, un autentico schianto, per uno scatto che ha fatto il pieno di like.

Per quanto riguarda la vita privata, è datato 2006 il primo gossip che svelava la relazione tra Elisabetta Gregoraci, allora showgirl poco conosciuta, e l’imprenditore Flavio Briatore. Nonostante la fama da donnaiolo dell’imprenditore e la differenza d’età (ben 30 anni) la relazione sembrava subito seria. Il matrimonio di Elisabetta Gregoraci e Briatore si è celebrato il 14 giugno del 2008 nella chiesa di Santo Spirito in Sassia a Roma. Per l’occasione la showgirl ha indossato un abito di Cavalli. I testimoni di lei sono stati la sorella Marzia Gregoraci, Emilio Fede e Lucio Presta.

Elisabetta Gregoraci hot, tintarella in barca con lato b in bella mostra: panorama mozzafiato | Foto

Il 18 marzo 2010 è nato il figlio Nathan Falco. Lei si è sempre definita una mamma apprensiva, ma anche molto attenta oltre che fisica e complice. Dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, come ha raccontato a Verissimo nel gennaio 2021, è stata operata d’urgenza per rimuovere un polipo dall’utero. “Lì per lì mi sono spaventata, ma il ginecologo mi ha tranquillizzato", le sue parole. Elisabetta Gregoraci è tra gli ospiti di Scherzi a parte, la trasmissione di Canale5 condotta da Enrico Papi. Domenica 3 ottobre va in onda la puntata che vede tra le altre vittime dello scherzo anche il giornalista Nicola Porro, l'attore Antonio Zequila e il pugile Clemente Russo, medagliato alle Olimpiadi di Pechino e Londra.

Elisabetta Gregoraci, altro show in bikini in barca: addominali che lasciano di stucco Matilde Brandi | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.