Nicola Porro, con Allegra Galimberti i figli Ferdinando e Violetta: su twitter la polemica con Fedez

Nicola Porro è un giornalista italiano, tra i più famosi della tv e non solo. E' noto ai telespettatori del piccolo schermo per la sua conduzione di programmi di carattere economico e politico (fra tutti Matrix, su Canale5, e Quarta Repubblica, su Rete4). Nato il 27 settembre 1969 (Bilancia), è originario di Roma, ha conseguito una laurea in Economia e commercio e, dal 1997, è giornalista professionista.

Romano di nascita, la sua famiglia è di origine pugliese (ma per lavoro è diventato anche milanese): i Porro sono un’antica famiglia latifondista di Andria, dove Nicola e il fratello hanno ancora un’azienda agricola. Per quanto riguarda la vita privata, Nicola Porro è sposato con Allegra Galimberti. Una storia d’amore che entrambi cercano di tenere il più lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo e del gossip. La coppia vive a Milano e ha due figli: Ferdinando e Violetta. La moglie di Porro, Allegra, bellissima, lavora nel campo della moda ed è riuscita a far mettere la testa a posto al suo Nicola. "Da ragazzo ero libertino - ha raccontato in una vecchia intervista a Visto -. Sono stato un romano arrivato a Milano negli anni in cui era davvero divertente viverci. È stato un bellissimo ricordo. Quando mi sono sposato, però, ho messo totalmente la testa a posto".

Nel 2015, sul suo profilo Twitter si è scagliato contro Fedez scrivendo: “Fedez: l’amore eternit. Lei è più truccata di un appalto. Che paroliere”, ha cinguettato. La replica del rapper non si è fatta attendere, replicando al tweet scrivendo: “Ah, quindi settimana scorsa mi hai invitato nella tua trasmissione per dirmi questo o te la sei presa perché ho rifiutato?", le parole di Fedez. Nicola Porro è tra gli ospiti di Scherzi a parte, nella puntata in onda domenica 3 ottobre su Canale5.

