Nanni Moretti, dal figlio Pietro dall'ex moglie Silvia Nono alla scena di sesso con Isabella Ferrari

Nanni Moretti, all’anagrafe Giovanni Moretti, è un attore e regista tra i più apprezzati dal pubblico. Nato a Brunico (Bolzano) il 19 agosto 1953 sotto il segno del Leone, ha firmato tanti film di successo che lo hanno visto conquistare numerosi premi e riconoscimenti, per dei lavori che hanno costituito pietre miliari del cinema italiano.

I genitori sono Luigi Moretti (1922-1991), storico dell’antichità classica e docente universitario d’epigrafia greca, e Agata Apicella (1921-2010), professoressa di lettere al ginnasio. Il fratello maggiore, Franco Moretti, è docente universitario e insegna letterature comparate. Vive a Roma, città in cui è cresciuto. Nel corso della sua carriera ha vinto numerosi David di Donatello, premio al miglior film per Caro diario, La stanza del figlio e Il caimano, premi come miglior regista, miglior produttore e anche come attore protagonista. E ancora, 11 Nastri d’argento all’attivo, Leone d’argento Gran premio della giuria per Sogni d’oro (1981) alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, Orso d’argento al Festival di Berlino e, al Festival di Cannes, ha incassato il Prix de la mise en scène per Caro diario (1994) e la Palma d’oro per La stanza del figlio (2001).

Nel 2021 a Venezia ha presentato il film Tre piani. Per quanto riguarda la vita privata, è stato sposato con Silvia Nono, figlia del musicista Luigi, moglie da cui ha avuto ha avuto il figlio Pietro nel 1996 e da cui si è poi separato. Tra le curiosità sul suo conto, Moretti ha sempre avuto anche un’altra passione, quella della pallanuoto, sport che lo ha visto giocare nella Lazio. Ha parlato della sua malattia in alcune occasioni e ha raccontato della recidiva di un tumore che avrebbe richiesto delle sedute di radioterapia. Celebre una scena di sesso nel film Caos Calmo con Isabella Ferrari. Nanni Moretti è tra gli ospiti di Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio la cui prima puntata della nuova stagione va in onda domenica 3 ottobre.

