Brian May, il chitarrista dei Queen: mai usato il plettro. Due matrimoni e tre figli

Sarà Brian May - chitarrista ma anche autore e membro fondate dei mitici Queen - ad aprire la nuova stagione di Che Tempo Che Fa, la trasmissione di Rai3 condotto da Fabio Fazio. May celebrerà i 50 anni della nascita della band che segnò un'epoca. May, con la nuova edizione del suo libro “Queen in 3D”, pubblicato in Italia da Gremese, regala al pubblico un punto di vista interno e personale di una delle più grandi rockband della storia tramite immagini e parole dello stesso May. Attraverso la sua passione per la fotografia in 3D, May racconta i Queen sia sul palco che dietro le quinte, dagli anni ’70 ai giorni nostri, con aneddoti esclusivi e 300 foto stereoscopiche scattate con la sua speciale stereocamera, tra cui molte inedite, come quelle sul set di “Bohemian Rhapsody”, film vincitore di 4 premi Oscar nel 2019.

Video Bryan May e Roger Taylor suonano "We are the champions"

In 50 anni di carriera, Brian May e i Queen hanno pubblicato 40 album tra studio, live e raccolte, hanno venduto più di 300 milioni di copie nel mondo e hanno firmato veri e propri inni generazionali entrati nella storia come Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, Radio Ga Ga, I Want to Break Free, I Want It All, The Show Must Go On, Another One Bites the Dust, Somebody To Love, Don’t Stop Me Now, Innuendo, Who Wants To Live Forever, Under Pressure, Crazy Little Thing Called Love. Nel maggio 2022 i Queen, con Adam Lambert, torneranno in tour toccando anche l’Italia, con una doppia data, il 10 e 11 luglio 2022 a Bologna.

Riecco Fabio Fazio con Che Tempo Che Fa: Bryan May super ospite

È al 26º posto nella classifica dei migliori chitarristi di tutti i tempi redatta dalla rivista Rolling Stone, oltre che miglior chitarrista della storia del rock secondo la prestigiosa rivista britannica Total Guitar. Leggenda vuole che non abbia mai usato il plettro, ma una moneta da 6 pence. Sposato con Anita Dobson, la Angie Watts di EastEnders. Ha tre figli: James (1978), Louisa (1981), ed Emily Ruth (1987), che ha avuto dalla prima moglie Chrissy Mullens. In una intervista a The Telegraph, May ha raccontato di aver vissuto in modo particolarmente doloroso la separazione, complici gli altri drammatici eventi che hanno funestato la sua storia umana e artistica in quell’epoca. È stato un periodo difficile per il chitarrista, che poco dopo la fine del suo matrimonio ha perso l’amico e frontman dei Queen, Freddie Mercury, e suo padre Harold May, malato di cancro, entrambi nel 1991.

