Giancarlo Magalli, da compagno di scuola di Montezemolo e Draghi alle figlie Manuela e Michela

03 ottobre 2021 a

a

a

Giancarlo Magalli è un autore e conduttore televisivo, tra i più famosi in Italia. E' nato a Roma il 5 luglio 1947 e ha conseguito il diploma di maturità classica all’Istituto Massimiliano Massimo, a Roma, in classe con Luca Cordero di Montezemolo e Mario Draghi. Si é poi iscritto alla facoltà di Scienze politiche presso la Sapienza Università di Roma ed alla Facoltà di Economia e commercio a Messina.

Giancarlo Magalli, la lite con Adriana Volpe finita in tribunale e la passione per lo spettacolo

Alla fine degli anni Sessanta è stato animatore in un villaggio turistico, secondo lui sarebbe stato il primo in Italia con il suo esordio in una struttura del Gargano subito dopo il servizio militare: “Fiorello è stato mio allievo perché veniva ai miei corsi ad Ostuni”, ha rivelato tempo fa. Per quanto riguarda la vita privata, ha due figlie: Manuela, nata dal primo matrimonio con Carla Crocivera, e Michela, nata nel 1994, avuta dalla seconda moglie, Valeria Donati, sposata nel 1989 e dalla quale è separato dal luglio 2008. Negli anni scorsi è stato legato ad una ragazza di moltissimi anni più giovane di lui, Giada Fusaro, la relazione tra i due è terminata a causa della differenza di età. Nel corso della sua carriera, ha avuto una grossa lite con Adriana Volpe, sua collega ai tempi de I fatti vostri.

Giancarlo Magalli, a scuola con Mario Draghi e Luca Cordero di Montezemolo. La lite con Adriana Volpe

Il trattamento ricevuto dal collega negli anni di lavoro fianco a fianco a I Fatti vostri non è passato in secondo piano e lei si aspetta ancora di ottenere giustizia: “Lavorare con Giancarlo è stato molto difficile. In me rimane la voglia di un senso di giustizia che mi aspetto dopo la denuncia. Non mollo: non lo faccio per me, che ho preso un mio percorso, ma per chi arriverà dopo. Investo tempo, energie e anche soldi per la tutela del lavoro: non è possibile che se uno alza il dito per segnalare una questione seria non solo non venga ascoltato ma addirittura zittito e messo in disparte”, ha affermato la showgirl in una vecchia intervista. Giancarlo Magalli è tra gli ospiti di Verissimo, in onda su Canale5 domenica 3 ottobre.

Grande Fratello Vip, Giancarlo Magalli sconfessa Sonia Bruganelli: "Voleva provocare Adriana Volpe"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.