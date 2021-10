Gabriel Garko, dal nuovo fidanzato alla voglia di un figlio: "E basta scene di sesso nelle fiction"

03 ottobre 2021 a

Gabriel Garko, all'anagrafe Dario Gabriel Oliviero, è uno degli attori più popolari in Italia. Nato il 12 luglio 1972 (Cancro), Garko ha fatto coming out al Grande Fratello Vip 5, davanti all'ex fidanzata (per finta) Adua Del Vesco. "Mi ero abituato a indossare tante maschere - ha confessato in una vecchia intervista - un po' per scelta, un po' per costrizione. Ma in nessuna stavo davvero comodo. Oggi mi ritrovo a 49 anni ad affrontare una rinascita totale, a respirare a pieni polmoni".

Quello che non si sarebbe immaginato era di fare il suo coming out in diretta in uno dei reality più seguiti: "Se due mesi prima mi avessero detto che lo avrei fatto al Gf Vip avrei risposto: 'Siete pazzi' - ha ammesso poco tempo fa -. Non volevo farlo, poi è scattato il click e ho pensato: i giochi sono finiti". Ha rischiato. Ha temuto di essere giudicato, "terrorizzato all'idea di uscire di casa e affrontare gli sguardi della gente". Ma il suo pubblico non lo ha tradito: "Quando al bar ho visto che le persone mi salutavano come se nulla fosse successo, ho capito di aver fatto la scelta giusta", le sue parole a Il Giornale.

Garko ha quindi proseguito: "Dopo anni di stop ho deciso di tornare a recitare", ha dichiarato. Le fan dovranno dire addio, però, al suo lato più sensuale. La sua grande occasione, ha confessato, deve ancora arrivare, ma intanto Garko ha detto basta alle "scene di sesso, docce e nudo. Ho dato", ha spiegato. Poi una rivelazione sulla vita privata: "Vorrei un figlio. Ci sto pensando seriamente", ha confessato Gabriel Garko. Infine ha ammesso: "Non sono single. Ho una storia da poco, ma è iniziata molto bene sia dal punto di vista caratteriale che intellettuale. Lui ha 36 anni, non c’entra nulla con la mia professione e non fa il modello come qualcuno ha scritto. Gabriel Garko è tra gli ospiti di Verissimo, in onda su Canale5 domenica 3 ottobre.

