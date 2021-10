Roberta Capua, lo sfogo dell'ex Miss Italia: "La tv non è democratica". Tutti i suoi amori

03 ottobre 2021 a

a

a

Roberta Capua ospite di Da noi…a ruota libera, la trasmissione di Rai1 della domenica pomeriggio condotta da Francesca Fialdini. Un gradito ritorno quello della splendida vincitrice del concorso di Miss Italia nell'ormai lontano 1986. Capua l'anno successivo arrivò al secondo posto nel concorso Miss Universo, competizione che un'italiana non ha mai vinto. Da li poi la carriera dell'affascinante modella e poi conduttrice napoletana (52 anni) fu un crescendo. Negli anni Novanta intraprese la carriera televisiva (Tappeto Volante, Unomattina, Mezzogiorno in famiglia, I Fatti Vostri) sino alla consacrazione di Buona Domenica su Canale5. Per una decina d'anni decise di sparire dalla televisione per poi tornare e vincere la prima edizione di Celebrity Masterchef Italia nel 2017. Quest'anno ha condotto Estate in diretta sulla Rai.

Alba Parietti, tutti gli amori e i flirt. Che polemica con Malgioglio: "Sei da denuncia"

Figlia d'arte - anche la mamma, Marisa Jossa, vinse il titolo di Miss Italia nel 1959 - è cugina della nota virologa Ilaria Capua. Per alcuni anni, agli inizi del Duemila, è stata fidanzata con Massimiliano Rosolino. Sposata con Giorgio Restelli, nel 2011 il matrimonio con Stefano Cassoli imprenditore bolognese con cui ha avuto un figlio (Leonardo) nel 2018.

Francesca Fialdini, quando conobbe il Papa gattonando. L'amore per Milo e la volontà di "adottare un bambino"

"La tv di oggi non è meritocratica e bisogna fare i conti con questo limite. Io faccio un passo per volta, senza guardare troppo lontano, senza molte aspettative e sperando che questa mia performance estiva possa essere premiata e avere uno sbocco in futuro" ha detto recentemente dopo il rientro in tv dopo la lunga pausa. "Per adesso non ho ricevuto alcuna offerta per il futuro. Mi piacerebbe mettermi alla prova in una cosa che non ho mai fatto: il game show, il quiz. Oltre a questo, adorerei un talk sul genere di Harem" ha detto in una recente intervista.

Federica Panicucci, i figli Sofia e Mattia con Mario Fargetta: dopo la separazione l'amore con Marco Bacini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.