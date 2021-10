Francesca Neri e l'errore più grande: "Le labbra rifatte". Il sesso dopo la cistite interstiziale

03 ottobre 2021 a

Francesca Neri è una delle attrici più famose in Italia e non solo, visti i lavori realizzati anche con i registi spagnoli come Almodovar e Bigas Luna. Classe 1964 (è nata il 10 febbraio sotto il segno dell’Acquario), Francesca è nata a Trento, per poi trasferirsi giovanissima a Roma per seguire il suo sogno di diventare attrice. Sogno che ben presto è diventato realtà.

Francesca Neri ha recentemente parlato del suo passato rapporto con il proprio corpo che l'ha resa famosa: "Non sopportavo il naso né il pomo d’Adamo, troppo pronunciati. Detestavo la mia fronte, troppo alta e larga, in casa la chiamiamo l’aeroporto. La mia pelle delicata, basta un tocco perché rimanga un segno. E’ assurdo essere elogiata per la mia pelle. Mi agito? Herpes. Mi depuro? Eczema. Soffro? Gonfiore. Mi viene l’ansia? Rossori di ogni tipo, diffusi, a chiazze, pallini. E poi lo sbaglio delle labbra rifatte, a cui sono riuscita a rimediare", ha affermato in una intervista al Corriere della Sera. Come ha rimediato all'errore? Si è sottoposta ad un intervento dolorosissimo per far rimuovere il silicone.

L'attrice ha quindi proseguito: "Ora ho paura di invecchiare, non di morire", le sue parole. La Neri ha nei giorni scorsi rivelato di aver avuto e di avere la cistite interstiziale. "La fase acuta è durata 3 anni. Impari a gestirla e a non provocarla in modo che non sia invalidante. I primi due anni, io che non credo ai social, sono stata in una chat di donne che soffrono questa patologia. Un po’ come gli alcolisti anonimi", ha sottolineato. Anche la sua vita sessuale ne ha risentito: “Non ci pensi, ma quando ci pensi è il segno che sei viva. Si inventa un nuovo modo di avere intimità col tuo compagno, ti devi arrangiare", ha dichiarato sempre in una recente intervista. Per quanto riguarda la vita privata, sul finire degli anni Ottanta, ha avuto una lunga relazione con il produttore Domenico Procacci. Poi l'amore con Claudio Amendola, con il quale ha avuto il figlio Rocco. Francesca Neri è tra gli ospiti di Verissimo, in onda domenica 3 ottobre su Canale5.

