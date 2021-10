Francesca Fialdini, quando conobbe il Papa gattonando. L'amore per Milo e la volontà di "adottare un bambino"

03 ottobre 2021 a

Francesca Fialdini ormai è un pezzo forte nella programmazione Rai con la sua Da noi a ruota libera con cui - insieme a Mara Venier a Domenica In - tiene compagnia al pubblico a casa con storie avvincenti e sfoderando sempre una conduzione brillante, grintosa e ironica. Tra i suoi segreti, prima di andare in onda, c'è l'alimentazione: a pochi minuti dalla diretta infatti si concede una barretta di cioccolato per la giusta carica di energia e dare così tutto nell'arco del programma.

Toscana di Massa, 41 anni, Fialdini dopo la laurea in scienze della comunicazione, ha iniziato a condurre il notiziario di Radio Vaticana. Poi dal 2005 al 2013 è inviata e conduttrice del notiziario all'interno di A sua immagine. Poi il grande salto a Unomattina per tre stagioni di fila. Quindi lo Zecchino d'oro, La vita in diretta e, dal 2019, Da noi...a ruota libera.

“Vorrei adottare un bambino ma la legge me lo impedisce" ha detto pochi giorni fa la conduttrice toscana a cui non manca nulla per poter assicurare ad un bambino quanto di meglio la vita può offrirgli: amore e tranquillità economica. Il pensiero dell’esistenza di tanti bambini orfani, che non ricevono nulla di quell’amore a cui avrebbero sacrosanto diritto e, contemporaneamente, l’impossibilità insormontabile di poter dare loro un po' di quell’amore, rende Fialdini un fiume in piena di parole dure ed amarissime: “Hanno costruito una società in cui le donne vivono in funzione del potere maschile“. Fialdini è fidanzata con Milo Brunetti, odontoiatra originario di Lecco. Simpatico un siparietto che ama raccontare la conduttrice, risalente a quando ha conosciuto Papa Giovanni Paolo II: "Durante un incontro allargato ai reporter avevamo solo 30" a disposizione, c'erano troppi reporter davanti a lui allora gattonando passa in mezzo a non so quali gambe per rispuntare proprio davanti al Papa che quando vide la scena si mise a ridere".

