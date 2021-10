Federica Panicucci, i figli Sofia e Mattia con Mario Fargetta: dopo la separazione l'amore con Marco Bacini

03 ottobre 2021 a

Federica Panicucci è una presentatrice molto apprezzata dal pubblico televisivo italiano. Nata a Cecina il 27 ottobre 1967, ha debuttato in televisione a Portobello, dividendosi inizialmente tra Rai e Fininvest. Il successo lo ha raggiunto negli anni Novanta quando ha condotto diverse trasmissioni di Italia1 e diverse edizioni del Festivalbar. Nel 2006, sempre su Mediaset, ha condotto la trasmissione di successo La pupa e il secchione. Dal 7 settembre 2009 è la conduttrice del programma Mattino Cinque, in onda ogni mattina.

Nel corso della sua lunga carriera, ha lavorato anche come conduttrice radiofonica per Radio Deejay e per R101. Per quanto riguarda la vita privata, Federica Panicucci nel 2006 si è sposata con il dj Mario Fargetta e dal matrimonio sono nati due figli, Sofia e Mattia. Nel 2015 i due, tramite l’avvocato Giulia Bongiorno, hanno fatto sapere al pubblico della loro separazione. Attualmente la conduttrice è legata sentimentalmente all’imprenditore Marco Bacini. Insieme i due hanno lanciato il marchio di t-shirt Let’s Bubble e il successivo franchising. Marco Bacini è un imprenditore nel mondo fashion ad alti livelli.

Nel corso della sua carriera, ha collaborato anche con Chiara Ferragni. Tornando alla Panicucci, ha un fisico statuario perché ha dichiarato di essere molto attenta a quello che mangia e di fare almeno 10 minuti di allenamento ogni giorno. Ma la consapevolezza della propria bellezza è arrivata da adulta. Ventenne in tv con Portobello non si pensava cinquantenne, “allora, i cinquantenni erano percepiti come vecchi. Ora ho una sicurezza in me che prima non avevo”, ha affermato in una vecchia intervista. Se a 30 anni le avessero chiesto una foto in bikini, si sarebbe negata: “Mi vedevo le gambe troppo magre, il seno troppo piccolo, il lato B troppo pronunciato", le sue parole. Federica Panicucci è tra gli ospiti di Verissimo, in onda domenica 3 ottobre su Canale5.

