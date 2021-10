Amici di Maria de Filippi, oggi 3 ottobre: Mirko e Lda alla riscossa. Anna Valle ospite

03 ottobre 2021 a

Torna l'appuntamento oggi, domenica 3 ottobre, con Amici di Maria De Filippi Lo speciale del talent show è giunto alla terza puntata, in onda alle 14 su Canale5. Ad oggi sono 15 gli allievi che compongono la classe della 21esima edizione del talent. Ma per gli allievi è già tempo di prove: il ballerino Mirko, ballerino e il cantante LDA hanno le maglie sospese e tentano di riconquistare il banco. Riusciranno a farcela? I professori intanto proseguono i casting e lanciano le prime sfide.

Sulle cattedre riservate ai professori l’anno scorso sedevano Arisa, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Nell’edizione 2021 ci sono stati i seguenti cambiamenti: Lorella Cuccarini è diventata professoressa di canto, e la new entry Raimondo Todaro è professore di ballo. a fase iniziale del talent show inizia abitualmente con la formazione della nuova classe. Nei mesi successivi, ogni allievo dovrà dimostrare di meritare il banco, convincendo i professori con le loro esibizioni durante gli speciali del sabato. Un insegnante può mettere in discussione il banco di un allievo. Durante la fase iniziale, un allievo potrà essere chiamato ad affrontare una sfida esterna, una sfida esterna immediata, una sfida dovuta ad un provvedimento disciplinare, una sfida interna o esami intermedi. Quando la fase iniziale sarà vicina alla conclusione, l’allievo sarà chiamato a conquistare il pass per accedere alla fase serale.

L'ospite di oggi è l'attrice Anna Valle. Romana, 46 anni, ex Miss Italia nel 1995, ha una lunghissima filmografia. Sposata dal 2008 con un avvocato e produttore di Vicenza, Ulisse Lendaro, è madre di Ginevra, nata il 20 aprile 2008, e di Leonardo, nato il 30 aprile 2013. Da anni è impegnata nel sociale ed è testimonial di diverse associazioni tra cui Mission Bambini e Change Onlus.

