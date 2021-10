Alba Parietti, tutti gli amori e i flirt. Che polemica con Malgioglio: "Sei da denuncia"

03 ottobre 2021 a

Alba Parietti protagonista dell’edizione in corso di Tale e Quale Show, si confronterà con Cristiano Malgioglio uno dei giudici più severi del popolare show di Rai1 condotto da Carlo Conti durante la puntata di oggi, domenica 3 ottobre 2021, di Domenica In nel salotto di Mara Venier. Anche l'ultima esibizione dell'Alba nazionale ha dato il via a grandi polemiche con il celebre autore musicale. Venerdì infatti Parietti ha interpretato Patty Pravo con il brano "Paradiso". Il pubblico in studio ha apprezzato, sia la somiglianza dal punto di vista estetico che quella canora. Loretta Goggi e Giorgio Panariello hanno applaudito l'esibizione, di tutt'altro tenore invece il giudizio di Malgioglio: “Se fossi Patty Pravo ti andrei a denunciare. Visto che ha cantato “Il paradiso” dovrebbe andare all’inferno".

L'Alba nazionale a luglio ha compiuto 60 anni con una mega festa. Cresciuta a Torino, esplose nella trasmissione di calcio Galagol (sgabello, gonne corte, sguardi ammiccanti, gambe infinite e interventi mai banali). Poi fu un crescendo tra ospitate, conduzioni (il Festival di Sanremo nel 1992 e Domenica In su tutti), libri, film ("Il macellaio" fece scalpore).

Sposatasi nel 1981 con l'attore Franco Oppini (dalla loro unione è nato Francesco Maria Oppini), la coppia si è separata nel 1990 e ha divorziato nel 1997. Tra le relazioni dell'Alba nazionale quelle con il filosofo e docente universitario Stefano Bonaga, con cui ha convissuto a Bologna ("l'uomo più importante della sua vita"), con l'attore Christopher Lambert, con il finanziere Jody Vender nel 1999, con il principe palermitano Giuseppe Lanza di Scalea, ripresa e interrotta più volte, con Cristiano De André. Gli esperti di gossip hanno poi sempre raccontato dei flirt con il musicista Ezio Bosso ("Per lui avrei lasciato tutto, lavoro compreso") e con Gianluca Vialli, ai tempi del Mondiale di Italia 90.

