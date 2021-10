Claudia Gerini, dal flirt con Boncompagni alla storia con Preti: un matrimonio e due figlie

03 ottobre 2021 a

"Mi piacerebbe prendere un bimbo in affido" ha annunciato Claudia Gerini in una intervista al settimanale F. "Solo che ho quasi 50 anni (li compirà a dicembre, ndr) e non ho un marito. Quindi mi sono posta il problema. E' incredibilmente assurdo che in un Paese civile una donna che vuole dare amore a un bambino, che ha la disponibilità economica e spazio in casa, non possa farlo. Perché un bambino deve stare in un orfanotrofio anziché con una mamma che gli vuole bene? Vorrei tanto che si aprisse un caso: magari, se la battaglia la fa un’attrice, ha più eco" ha spiegato.

L'attrice ha il desiderio di avere altri tre figli "di quattro o otto anni" e ne ha parlato con le figlie ("per loro va bene, si sono subito adoperate per le cose pratiche tipo dove farli dormire"). Gerini ha infatti già due figlie: Rosa, di 17 anni, avuta dall’ex marito, il dirigente finanziario Alessandro Enginoli, e Linda, 12 anni, nata dall'unione con Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino e regista con cui organizzo delle fine nozze. Oggi, domenica 3 ottobre, l'attrice sarà a Domenica In dove interverrà per presentare il film La Giostra, in uscita in questi giorni nelle sale cinematografiche per la regia di Giorgia Cecere.

Gerini deve parte del suo successo a Gianni Boncompagni che la notò quando vinse, a 13 anni, il concorso di Miss Teenager. Proprio il famoso autore e regista tv la fece esordire nel programma Primadonna. Un'altra parte la deve a Carlo Verdone che - dopo alcuni piccoli ruoli cinematografici - la rende protagonista in Viaggi di nozze (1995) e Sono pazzo di Iris Blond (1996). Ha partecipato a oltre cinquanta pellicole cinematografiche, dodici tra film per la tv e mini serie, più altrettanti programmi televisivi (due stagioni a Non è La Rai più la coconduzione del Festival di Sanremo nel 2001. Oltre alle relazioni con Enginoli e Zampaglione, ha avuto un flirt proprio con Boncompagni alla fine degli anni Ottanta, mentre recentemente con l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi Andrea Preti. Mentre lei stessa in una intervista ha parlato di "complicità" con Verdone.

