Stasera in tv, oggi 3 ottobre, Che Tempo Che Fa torna su Rai3: tra gli ospiti Bryan May, Fedez e Nanni Moretti

03 ottobre 2021 a

a

a

Riparte oggi, domenica 3 ottobre 2021 a partire dalle ore 20 su Rai3, la nuova stagione di Che Tempo Che Fa, la trasmissione di Fabio Fazio che va in onda dal 2003. Ad aprire la trasmissione sarà una intervista esclusiva: la leggenda del rock Bryan May, storico chitarrista ma anche autore e fondare dei Queen, racconterà la mitica band a cinquanta anni dalla nascita.

Orietta Berti, denuncia del Codacons per il video di "Mille" con Fedez e Lauro: "Pubblicità occulta alla Coca cola"

May, con la nuova edizione del suo libro “Queen in 3D”, regala al pubblico un punto di vista interno e personale di una delle più grandi rockband della storia tramite immagini e le sue parole. Attraverso la sua passione per la fotografia in 3D, May racconta i Queen sia sul palco che dietro le quinte, dagli anni ’70 ai giorni nostri, con aneddoti esclusivi e 300 foto stereoscopiche scattate con la sua speciale stereocamera, tra cui molte inedite, come quelle sul set di “Bohemian Rhapsody”, film vincitore di 4 premi Oscar nel 2019. Nel corso del programma, si parlerà anche di “Back to the Light”, album di debutto da solista di May del 1992.

La Rai denuncia Fedez. La reazione del rapper: "Vigliaccheria di Stato"

May non sarà l'unico ospite della trasmissione. Annunciato anche Fedez, il rapper che quest’estate ha fatto ballare e cantare tutti con “Mille” feat Achille Lauro e Orietta Berti. Il marito di Chiara Ferragni torna in Rai dopo la polemica scoppiata durante il Concertone del Primo Maggio, quando accusò alcuni funzionari Rai di censura nei suoi confronti. Ci sarà poi anche il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid, Nanni Moretti, nelle sale con “Tre Piani”, presentato in anteprima al Festival di Cannes; Michele Serra; Lilli Gruber con suo marito, il giornalista francese Jacques Charmelot, al quale ha dedicato il nuovo libro “La guerra dentro. Martha Gellhorn e il dovere della verità”; l’inviata Rai a Kabul Lucia Goracci. Nella parte di trasmissione intitolata Che Tempo Che Fa – Il tavolo ci saranno Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Mago Forest, Francesco Paolantoni, Lello Arena e la karateka Viviana Bottaro, vincitrice della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo nella specialità kata. Non mancheranno poi Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck.

Orietta Berti, la hit che non doveva cantare con Achille Lauro e Fedez e la gaffe clamorosa di Cristiano Malgioglio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.