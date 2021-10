Peppino Di Capri, la svolta della carriera a Ischia. Poi due matrimoni e tre figli

02 ottobre 2021 a

a

a

Peppino Di Capri - all'anagrafe Giuseppe Faiella - è uno degli artisti più popolari in Italia. In particolare negli anni Sessanta e Settanta in cui firmò i suoi più grandi successi. Ha al suo attivo una vittoria al Festival della Canzone Napoletana (nel 1970, con la canzone: Me chiamme ammore) e due al Festival di Sanremo (1973, Un grande amore e niente più e 1976, Non lo faccio più). I suoi più grandi successi sono Champagne e Roberta. Quanti baci sono scaturiti sulle mattonelle durante i lenti di allora con le sue canzoni.

Fausto Leali, il cantante preferito da Maradona: tre matrimoni e quattro figli

Originario di una famiglia di musicisti, nato a Capri, ha 82 anni. All’età di 6 anni ha iniziato a suonare pianoforte con una insegnante tedesca, La svolta della sua carriera a Ischia, nell'agosto 1958, il gruppo con cui suona Giuseppe viene notato da un dirigente della casa discografica milanese Carisch, lì in vacanza, che gli propone un contratto discografico. Il 26 settembre i cinque musicisti partono per Milano con una Fiat 1100 per incidere dieci brani proposti dalla casa discografica, quasi tutti già eseguiti dal gruppo nelle loro serate nei locali e quindi di sicuro successo. Mario Cenci propone, poi, il cambio di nome al gruppo dicendo a Peppino: "Siccome ti chiami Peppino e vieni da Capri ti chiamerai Peppino di Capri". Il nome completo della band sarà, quindi, Peppino di Capri e i suoi Rockers.

Roberto Vecchioni, due matrimoni e quattro figli: il più piccolo Edoardo affetto da sclerosi multipla

Vita privata. Nel 1959 conobbe a Ischia la diciottenne torinese Roberta Stoppa, modella principiante con la quale convisse sin da subito. I due si sposarono nel 1961. Sul finire degli anni sessanta i due tuttavia affrontarono un periodo di forte crisi coniugale, che culminò nel 1970 proprio con la nascita del loro primo figlio Igor e con l'inizio di una nuova relazione da parte di Peppino con una giovane studentessa napoletana di biologia, Giuliana Gagliardi. Quando alcuni anni dopo Peppino e Roberta divorziarono, il cantante instaurò stabilmente la sua storia con Giuliana. I due si sposarono nel 1978 e poco dopo ebbero i due figli Edoardo (1981) e Dario (1986). Giuliana Gagliardi ("il mio punto di riferimento" ha dichiarato Peppino) è morta il 4 luglio 2019 all'età di 68 anni a causa di un male inguaribile.

Deborah Johnson, la morte improvvisa del padre Wess per una crisi asmatica dopo un concerto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.