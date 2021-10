Fausto Leali, il cantante preferito da Maradona: tre matrimoni e quattro figli

02 ottobre 2021 a

Fausto Leali è una delle voci più iconiche della musica italiana. Il cantante preferito di Diego Armando Maradona - insieme a Franco Califano - che infatti lo invitò al suo matrimonio in Argentina: "A lui piaceva tantissimo la mia canzone A Chi perché era la siglia di una telenovela argentina quando Diego era bambino. Mi ha voluto conoscere nel 1987 e poi nel 1989 sono andato al suo matrimonio con aereo personale da lui noleggiato. Una festa incredibile, Dopo siamo rimasti amici e ci siamo sentiti sino a un paio di anni prima della sua morte" ha raccontato recentemente.

Bresciano - è originario di Nuvolento - 76 anni, Leali è uno dei capisaldi della musica italiana. Non solo A chi - che ha venduto oltre 6 milioni di copie - ma anche Io amo, Mi manchi e Ti lascerò - brano vincitore di Sanremo nel 1988 insieme ad Anna Oxa - sono autentiche pietre miliari.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Leali è stato protagonista di tre matrimoni, dai quali ha avuto quattro figli. Le prime nozze sono state precedute dalla sua relazione con Mirella Gervasio. E' seguita la storia d’amore con Milena Cantù, sua prima moglie dal 1968 al 1983. Lei è una cantante e compositrice italiana, attiva nell’era beat della musica anni 60 ed è stata prima fidanzata con Adriano Celentano, conosciuta come "Ragazza del Clan". Fausto Leali e Milena Cantù hanno avuto due figlie, Samantha e Deborah Leali. Il secondo matrimonio è quello con Claudia Cocomello, da cui l’artista ha avuto i due figli Lucrezia e Francis Faustino Leali. Negli anni 90, Fausto Leali ha incontrato la donna che, nel 2014, sarebbe diventata la sua terza moglie: Germana Schena. Lei è nata 30 anni dopo di lui. La coppia si è unita in matrimonio, con rito civile, a Foggia. Si è trattato del terzo matrimonio per Fausto Leali, del secondo per la Schena. Dal suo ex marito ha avuto il figlio Andrea, cui Leali è legatissimo.

