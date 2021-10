Roberto Vecchioni, due matrimoni e quattro figli: il più piccolo Edoardo affetto da sclerosi multipla

02 ottobre 2021 a

Roberto Michele Massimo Vecchioni, semplicemente Roberto Vecchioni, è uno dei cantautori italiani più popolari. Nato a Carate Brianza, in provincia di Monza Brianza, il 25 giugno 1943 sotto il segno del Cancro, è di origine napoletana da parte di entrambi i genitori. Si è laureato nel 1968 in lettere classiche presso la Cattolica di Milano. L’artista ha iniziato a scrivere canzoni negli anni Sessanta, collaborando con tanti artisti tra i quali Ornella Vanoni, Iva Zanicchi e Gigliola Cinquetti.

Tra i temi a lui cari fin dall’inizio ci sono la nostalgia del passato, il classico tema del doppio e il forte utilizzo di episodi storici per raccontare il presente. Come autore debutta a Sanremo nel 1968 con il brano Sera cantato dalla Cinquetti. Da questo momento, il suo nome ha cominciato a circolare con forza nell’ambiente e questo gli ha permesso di fare il grande salto: da autore a cantautore. Il suo primo 45 giri è uscito sempre nel 1968, ma non ha granché successo. Tre anni dopo, l’artista ci ha riprovato direttamente con un album, Parabola, contenente uno dei suoi grandi classici: Luci a San Siro. La grande fama a livello di pubblico è arrivata nel 1977 con Samarcanda, brano celeberrimo contenuto in un album omonimo. In questo pezzo Roberto racconta la storia di un soldato che fugge dalla morte. Gli archi che introducono questo capolavoro sono suonati e composti da Angelo Branduardi.

Il coronamento della carriera è arrivato nel 2011, quando Vecchioni vince quasi a sorpresa il Festival di Sanremo con il brano Chiamami ancora amore superando anche l’energia giovane dei Modà con Emma. Per quanto riguarda la vita privata, Roberto Vecchioni si è sposato due volte. La prima nel 1973 con Irene Bozzi. Dalla loro unione è nata la sua primogenita, Francesca, che nel corso degli anni ha fatto coming out e lo ha reso nonno di due gemelline attraverso inseminazione artificiale. L’attuale moglie di Vecchioni è Daria Colombo, scrittrice sposata nel 1981. Dal secondo matrimonio sono nati altri tre figli: Arrigo, Carolina ed Edoardo. Quest’ultimo è affetto da sclerosi multipla. Roberto Vecchioni è tra gli ospiti di Arena Suzuki 60 70 80, in onda su Rai1 sabato 2 ottobre.

