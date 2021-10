Opus, il brano cult reso indimenticabile da Maradona: "Peccato non aver mai incontrato Diego"

02 ottobre 2021 a

a

a

Gli Opus sono un gruppo musicale austriaco formatosi nel 1973. Hanno riscosso grande successo internazionale nel 1984 con la canzone Live Is Life, un brano che fa ancora ballare in tutte le discoteche del mondo. La band è molto popolare in Austria, Germania e Svizzera.

Una canzone diventata famosa anche per essere stata lo sfondo del celebre riscaldamento di Diego Armando Maradona prima di una partita di Coppa Uefa a Monaco di Baviera. "Fu un orgoglio vedere Diego palleggiare sulle note della nostra canzone - ha affermato il frontman del gruppo -. Lui è stato il più grande calciatore di tutti i tempi, ma ha anche lottato tanto con la sua vita sotto i riflettori e questo è qualcosa che accade a tanti artisti. Purtroppo non c'è stata mai la possibilità di incontrare Diego e parlare magari di quella serata a Monaco di Baviera. Abbiamo tutti provato grande tristezza perché se n'è andato così presto ed è stata una grande perdita per l'intero mondo dello sport".

Tony Hadley, tre figli con Leonie Lawson: poi dalla seconda moglie Alison Evers sono nati Geneviev e Zara

Il frontman del gruppo, Herwig Rüdisser, ha iniziato a studiare a Klagenfurt pianoforte a otto anni con i genitori, poi chitarra. Nel 1972 è entrato a far parte della band Gfs con il concorso Help. Si è diplomato come grafico.

Raf, dal lavoro come cameriere a Londra ai figli Bianca e Samuele con Gabriella Labate

Nel 1978 è diventato cantante degli Opus e ha inciso 13 album. Ewald Pfleger, dal 1978 a Graz, ha studiato geografia e storia alla Wiener Universität per cinque anni fino al 1973, anno di fondazione degli Opus. Kurt René Plisnier ha iniziato nel 1963 con la musica, prendendo lezioni di pianoforte presso la Musikschule Stegersbach. Nel 1972 è entrato in contatto con la band che diverrà Opus. Günter Grasmuck ha studiato Matura Musik e arti dello spettacolo. Occasionalmente collabora con altre due band della Stiria: Sts e Erste Allgemeine Verunsicherung, e per la Kurt Gober Band. Gli Opus sono tra gli ospiti di Arena Suzuki 60 70 80, in onda su Rai1 sabato 2 ottobre.

Village People, dal fondatore Jacques Morali alle 60 milioni di copie vendute: la band è una icona gay

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.