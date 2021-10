Sabrina Salerno, l'infanzia con i nonni e l'amore per Enrico. Gli anni con il manager manipolatore

02 ottobre 2021 a

Sabrina Salerno è un'autentica icona degli anni Ottanta, periodo in cui ha raggiunto l'apice del successo, non solo in Italia. Infatti la canzone Boys (Summertime Love) raggiunse la terza posizione della classifica britannica, rendendo la Salerno tra i pochi italiani ad essere riusciti a entrare tra le prime posizioni in Inghilterra. La sua carriera nella musica è proseguita incidendo diversi album, e partecipando ad alcuni film e spettacoli teatrali e televisivi. Ha venduto in totale circa 20 milioni di dischi, risultando tra gli artisti italiani di maggior successo. Farà parte del cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle.

La sua bellezza poi è davvero senza tempo e mostra ancora sui social, a 53 anni, un fisico invidiabile. Nata a Genova, ha avuto un cattivo rapporto con il padre ed è cresciuta a Sanremo con i nonni . Scoperta da Claudio Cecchetto ha riscosso grande successo in tutta Europa con la sua musica (Sexy Girl ha venduto pure in Germania e Australia oltre a essere stato sigla del Festivalbar) e in Italia è stata apprezzata anche per alcune pellicole cult (Fratelli d'Italia con Jerry Calà). Mitica anche la partecipazione al Festival di Sanremo con Jo Squillo: insieme cantarono "Siamo donne". Da poco ha raccontato di aver avuto nella sua carriera un manager "manipolatore, senza scrupoli e violento con le parole. Non ci sono state avance, anche se avrebbe voluto, ma non sono mai stata così debole fortunatamente. Con le altre ragazze ha abusato spesso e volentieri" aveva svelato a Verissimo.

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2006 ha sposato Enrico Monti, imprenditore nel settore tessile con cui ha iniziato la sua storia d’amore nel 1993. Dal marito ha avuto un figlio, Luca Maria Monti, nato il 2 aprile 2004. I tre vivono a Treviso, in una bella villa immersa circondata dal verde. La cantante ha conosciuto l’uomo della sua vita per questioni di lavoro. Lei aveva già una relazione e lui, invece, un matrimonio in corso. Prima di incontrare Enrico Monti, Sabrina Salerno ha avuto una storia con l’attore Pierre Cosso, negli anni Ottanta. Lui era un suo fan.

