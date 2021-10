Village People, dal fondatore Jacques Morali alle 60 milioni di copie vendute: la band è una icona gay

02 ottobre 2021 a

a

a

I Village People sono un gruppo cult statunitense, famosissimo in particolar modo tra gli anni Settanta e Ottanta. Si tratta di un gruppo musicale statunitense di disco music. Il loro nome, letteralmente la gente del villaggio, si riferisce al Greenwich Village di New York, luogo frequentato dalla comunità omosessuale.

Tony Hadley, tre figli con Leonie Lawson: poi dalla seconda moglie Alison Evers sono nati Geneviev e Zara

Il gruppo fu fondato dal compositore francese Jacques Morali nel 1977. Morali aveva già composto alcune canzoni quando conobbe Victor Willis in uno studio di registrazione, e quest'ultimo accettò di cantare nel primo album Village People. Fu un successo, e così Morali e il suo socio Henri Belolo decisero di costituire attorno a Willis un gruppo di disco music.

Raf, dal lavoro come cameriere a Londra ai figli Bianca e Samuele con Gabriella Labate

I componenti dei Village People andavano in scena vestiti da archetipi dell'immaginario gay: il poliziotto, l'operaio, l'indiano, il motociclista, il soldato, il cowboy. I maggiori successi arrivarono con Go West (la cui cover Go West è stata portata al successo dai Pet Shop Boys), In the Navy, Macho Man, 5 O'Clock in the Morning e Ymca, famosissima e diffusissima ancora oggi. Complessivamente, tra album e singoli, i Village People hanno venduto 60 milioni di copie e sono diventati un'icona gay ed un fenomeno di costume. Nei primi del Duemila si diffuse la notizia del decesso di tutti i membri del gruppo a causa dell'Aids, smentita dalle loro apparizioni anche in Italia, nel 2005, presso la comunità gay di Torre del Lago e il concerto a Roma al Gay Village del 20 giugno 2010. I Village People sono tra gli ospiti della seconda e ultima puntata di Arena Suzuki 60 70 80, appuntamento musicale dall'Arena di Verona condotto da Amadeus in versione dj. Appuntamento in programma sabato 2 ottobre su Rai1 a partire dalle 21,30. Tra gli altri ospiti anche altre icone degli anni Ottanta come Tony Hadley, ex frontman degli Spandau Ballet.

Samantha Fox, dal topless sul Sun al coming out nel 2003 e il seno assicurato per 250.000 sterline

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.