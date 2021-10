Raf, dal lavoro come cameriere a Londra ai figli Bianca e Samuele con Gabriella Labate

02 ottobre 2021 a

a

a

Raf, all'anagrafe Raffaele Riefoli, è uno dei cantanti più amati dal pubblico. Nato nel 1959 a Margherita di Savoia, in Puglia, il 29 settembre, segno zodiacale Bilancia, ha scalato la vetta del successo nella musica leggera made in Italy, non prima di aver sfondato pure con la musica pop cantata in inglese. Cantautore di grande talento, ha imposto la sua firma su alcune canzoni indimenticabili della discografia italiana. E' cresciuto nella sua terra prima di spostarsi a Firenze, a 17 anni, per studiare all’Istituto d’arte e proseguire nella Facoltà di Architettura.

Raf e il legame con la moglie Gabriella Labate. La proposta di matrimonio in Giamaica

Ha deciso poi di trasferirsi a Londra, dove ha fondato un gruppo rock con Ghigo Renzulli (futuro Litfiba). Il nome della band? Cafè Caracas. Il suo esordio discografico è l’omonimo album Raf, uscito nel 1984, primo di una lunga serie. Quattro anni dopo calca per la prima volta il palco di Sanremo, arrivando all’undicesimo posto con Inevitabile follia.

Nella sua carriera, poi, sono tante anche le collaborazioni e le esperienze come autore: ad esempio, suo è il testo di Si può dare di più, canzone cantata dal trio Morandi-Ruggeri-Tozzi. Per quanto riguarda la vita privata, sua moglie si chiama Gabriella Labate, e il pubblico la conosce e la ricorda per la sua attività di soubrette (ha lavorato per anni al Bagaglino).

Tony Hadley, tre figli con Leonie Lawson: poi dalla seconda moglie Alison Evers sono nati Geneviev e Zara

I due si sono sposati nel 1996, e dalla loro relazione sono nati due figli: Bianca e Samuele (nati rispettivamente nel 1996 e nel 2000). Il cantante ha chiesto alla compagna di sposarlo durante le registrazioni del video Il Battito Animale. Per mantenersi nella sua parentesi londinese, Raf ha lavorato come cameriere. La moglie di Raf, Gabriella Labate, ha svelato in passato a Vanity Fair che lui le stava addirittura antipatico prima che iniziasse la loro frequentazione. Raf è tra gli ospiti di Arena Suzuki 60 70 80, in onda su Rai1 sabato 2 ottobre.

Umberto Tozzi, dagli inizi con il fratello Franco ai due figli: con Serafina Scialò un matrimonio durato 5 anni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.