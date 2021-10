Tony Hadley, tre figli con Leonie Lawson: poi dalla seconda moglie Alison Evers sono nati Geneviev e Zara

02 ottobre 2021 a

Tony Hadley è uno dei cantanti più amati al mondo, soprattutto per la sua appartenenza negli anni Ottanta al gruppo cult degli Spandau Ballet. Una band simbolo che ha segnato una intera generazione. Nato a Londra il 2 giugno 1960, sotto il segno dei Gemelli, il suo vero nome è Anthony Patrick Hadley, ma è conosciuto da tutti come Tony.

Si è appassionato di musica sin da piccolo, tanto da entrare a far parte di una band a soli 19 anni. Il gruppo musicale, chiamato Spandau Ballet, ha raggiunto un clamoroso successo sin da subito tanto da vendere circa 20 milioni di dischi nel mondo. Tony dopo la separazione dal gruppo, ha proseguito con la musica e ha inciso il suo primo album da solista: purtroppo, non ha ottenuto subito il successo desiderato. Solo con il passare degli anni è riuscito a conquistare nuovamente i suoi fan e a collaborare con grandi artisti tra cui Alice Cooper e Paul Young. Per quanto riguarda la vita privata, è stato sposato ben due volte.

Con la prima moglie, Leonie Lawson, ha vissuto una lunghissima storia d’amore di circa 20 anni. I due sono genitori di Thomas, Toni e Mackenzie. Dopo la separazione, Tony si è innamorato di Alison Evers con cui è attualmente sposato. Lei è la madre degli ultimi due figli del cantante: si chiamano Geneviev e Zara. E' salito per ben due volte sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo: Tony Hadley ha duettato in passato (era il 2008) con l’artista Paolo Meneguzzi durante la terza serata del Festival. Tra le altre curiosità sul suo conto, Hadley è tifosissimo dell'Arsenal. Tony Hadley è tra gli ospiti di Arena Suzuki 60 70 80, in onda sabato 2 ottobre dall'Arena di Verona per la conduzione di Amadeus su Rai1.

