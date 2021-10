Alessandro D'Amico, dal coming out con il padre maresciallo al rene donato alla sorella Federica

02 ottobre 2021 a

Alessandro D’Amico è un nome non conosciutissimo al grande pubblico, ma piuttosto noto per gli appassionati di Uomini e donne, il dating show di Maria De Filippi. Alessandro infatti è stato un corteggiatore gay nella trasmissione ideata e condotta dalla regina della tv italiana. D’Amico è nato nel 1989 a Ischia, in Campania.

E' cresciuto in un contesto tipicamente isolano, con il padre Maresciallo dell’Esercito, le due sorelle, Federica e Dominique, e la madre Giuseppina. Proprio la morte di quest’ultima, nel 2010, a causa di una malattia, ha travolto la famiglia. Per voltare pagina, Alessandro ha lasciato il luogo natale, a cui lo legavano troppi ricordi, e si è trasferito a Londra, dopodiché è andato a vivere a Ibiza e infine a Barcellona. Si è quindi buttato nel mondo del lavoro da giovanissimo, prima in Italia e dunque in Spagna, dove si è occupato dapprima della gestione di alcuni ristoranti, oltre a portare avanti l’attività di modello. In estate trascorre le sue giornate a Ibiza, la capitale della movida estiva, mentre in inverno abita a Barcellona.

Nel 2017 è entrato appunto nel cast di Uomini e Donne per corteggiare il tronista Alex Migliorini: Una partecipazione che gli ha consentito di incrementare esponenzialmente la visibilità. Il tronista, un parrucchiere veronese, concluderà il percorso nel dating show proprio insieme ad Alessandro. Ma la loro sarà una delle storie più brevi sbocciate nel programma. D’Amico recentemente è tornato a fare notizia, nel momento in cui ha deciso di compiere uno splendido gesto per la sorella Federica, donandole un rene, dopo l’aggravarsi di una patologia con la quale combatteva da tempo. Attualmente, D’Amico è un influencer. Ha confessato che il suo coming out è stato particolarmente difficile, poiché cresciuto con severità e autorevolezza da un padre maresciallo dell’Esercito. In realtà lo stesso genitore si è poi rivelato ultra comprensivo. D'Amico è tra gli ospiti di Verissimo, nella puntata in onda su Canale5 sabato 2 ottobre.

