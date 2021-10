Enrico Brignano, Flora Canto e la differenza di età tra i due: "La mia famiglia non l'ha presa bene all'inizio"

02 ottobre 2021 a

Enrico Brignano è un attore comico italiano, tra i più amati dal pubblico. Recentemente la sua vita privata è finita al centro delle cronache rosa per la proposta di matrimonio fatta alla compagna Flora Canto nel corso dello spettacolo all'Arena di Verona Un'ora sola ti vorrei. Qui ha tirato fuori una scatoletta quadrata, inequivocabile. Poi Brignano ha fatto la domanda che aveva detto di non voler mai fare. "Vuoi sposarmi?", con Flora che ha risposto con un sì tra la commozione.

"Grazie Verona, la tua magia mi ha regalato la proposta che Giulietta ha sempre desiderato", ha scritto via social Flora Canto, mostrando l’anello che Brignano le ha regalato. E pensare che lo stesso Brignano poche settimane prima aveva dichiarato a Oggi: "Matrimonio? Nemmeno se la Lazio vince lo scudetto", le sue parole al settimanale. "E poi se vincesse la Lazio, Flora, che è romanista militante, sarebbe così triste che non vorrebbe sposarsi", aveva aggiunto. Il quadretto quindi pareva già completo, visti i due figli Martina e Niccolò. "Dio ha voluto che arrivasse un maschietto: ho la famiglia perfetta - ha affermato l'attore - Niccolò è bellissimo, ma questo è soggettivo. Buonissimo, e questo invece è un dato oggettivo: dorme, è un bimbo col silenziatore".

Brignano ha conosciuto nel 2014, grazie ad uno spettacolo teatrale, Flora, in passato legata a Filippo Bisciglia e mai stata sposata. Poi appunto l'arrivo dei due bimbi: Martina, nata nel 2017, e Niccolò, venuto al mondo lo scorso luglio. Enrico Brignano e Flora hanno ben 17 anni di differenza. Anche per questo a Oggi l’attrice aveva dichiarato qualche tempo fa: “La mia famiglia all’inizio non l’ha presa bene - ha spiegato in passato -: più grande, separato, famoso. Poi lo hanno conosciuto e hanno visto quanto amore e complicità ci sono tra noi”. Enrico Brignano e Flora Canto sono tra gli ospiti di Verissimo, in onda su Canale5 sabato 2 ottobre dalle 16,30.

