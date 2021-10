Vanessa Incontrada, dall'ex fidanzato Andrea alla miopia: "Non riuscirei mai a leggere un gobbo"

02 ottobre 2021 a

Vanessa Incontrada è un'attrice e showgirl italospagnola. Nata il 24 novembre 1978 a Barcellona sotto il segno del Sagittario, Vanessa con la sua bellezza prorompente e soprattutto con la sua genuinità ha conquistato il piccolo e il grande schermo e il pubblico italiano. Tante le fiction nelle quali è stata una apprezzata protagonista. Per quanto riguarda la vita privata, il rapporto con suo padre non è stato semplicissimo: l’uomo lasciò lei, sua sorella e la madre quando era piccola.

Vanessa Incontrada, il figlio Isal e l'amore tormentato col marito Rossano Laurini

"Con il tempo ho compreso perché mio padre ha fatto certe scelte e oggi ci siamo ritrovati e abbiamo un rapporto che mai avrei pensato, si è evoluto. Oggi lo accetto, lo abbraccio, fa parte di me e di mio figlio", ha raccontato tempo fa a L'Arena di Giletti. Sul suo rapporto con gli uomini, in una vecchia intervista ha confidato: "Non saprei e non potrei stare con un uomo che dice 'ti voglio tutta per me'. Alla fine non sei obbligato a stare con una persona, la scegli e metti in preventivo come è. Non puoi pretendere di cambiarla. Se ti innamori devi accettarla", le sue parole. Il marito di Vanessa, Rossano Laurini, ha una bambina dal primo matrimonio, Diletta. "Con lei ho un bellissimo rapporto, è come una mia seconda figlia", ha sottolineato tempo fa.

Vanessa Incontrada, dal rapporto complicato con il padre al legame con la figlia del suo compagno

L’ex moglie del suo compagno era la sorella del suo ex fidanzato Andrea Calmieri. Di questo ha sempre preferito non parlare: "Meglio non andare a rimestare nel passato, soprattutto per rispetto alle altre persone", ha detto in passato. Tra le curiosità sul suo conto, al Corriere della Sera aveva raccontato: “Sono miope, due e mezzo da una parte e due dall’altra. Un gobbo non riuscirei mai a leggerlo. Mi consolo, dicono che le attrici miopi hanno uno sguardo più intenso", ha affermato. Vanessa Incontrada è tra gli ospiti di Verissimo, su Canale5, nella puntata in onda sabato 2 ottobre.

Vanessa Incontrada e il post gravidanza: "Ero solo ingrassata ma sembrava avessi ucciso il Papa"

