Pierpaolo Pretelli come Achille Lauro, "sono la rivelazione dell'anno, me lo ha detto Carlo Conti"

01 ottobre 2021 a

a

a

"Carlo Conti mi ha definito la rivelazione dell'anno e io sto volando" racconta Pierpaolo Pretelli - intervistato da Leggo - grande protagonista di Tale e Quale Show, il programma di Rai1 condotto dal presentatore toscano. Pretelli, 31 anni, primo velino uomo di Striscia la Notizia, recentemente secondo al Grande Fratello Vip e fidanzatissimo con Giulia Salemi, conosciuta proprio all'interno del reality di Mediaset, sta facendo davvero molto bene nel programma in cui si imitano i cantanti. “Finora ho interpretato Ricky Martin e Sangiovanni, ora sto preparando Achille Lauro. C’è grande sintonia con i coach, da Emanuela Aureli con le imitazioni, al mio insegnante di canto Antonio Mezzancella, al coreografo Fabrizio Mainini. Ho iniziato a fare le prime imitazioni in casa all’età di 6 anni…” ha svelato.

Pierpaolo Pretelli e la fine con Ariadna: "Lui mi ha lasciato con un sms dal telefono della fidanzata di un amico"

Pretelli già al GF Vip aveva dimostrato del talento nelle imitazioni, dimostrandosi alquanto poliedrico. "Sto guardando anche la nuova edizione. Mi ha colpito la storia di Manuel Bortuzzo. Poi ovviamente guardo il Gf Vip Party condotto da Giulia. Quella era casa mia, adesso vedere gente estranea mi fa uno strano effetto. Al Grande Fratello devo tutto. Fino a un anno e mezzo fa vivevo momenti bui, non ero realizzato. Facevo il commesso, ma non ero felice. Tutto quello che ho fatto è per dare un futuro a mio figlio“, ha spiegato

Pierpaolo Pretelli, il passato da cameriere: poi il figlio Leo da Ariadna Romero e l'amore con Giulia Salemi

Pretelli ha infatti un figlio, Leonardo - avuto dall'attrice Ariadna Romero - "ed è la prima cosa di cui si è informato Carlo Conti. È molto simpatico ed è un’icona di professionalità". Classe 1990, originario di Maratea in provincia di Brescia, Pretelli oltre a essere stato "velino" e poi partecipante al GF Vip è stato anche "tentatore" a Temptation Island e "corteggiatore" di Teresa Langella a Uomini e Donne, poi anche ospite fisso in alcuni programmi di Barbara D’Urso. Ha anche inciso la canzone Rondine. Nella puntata odierna di Tale e Quale Show sarà Achille Lauro.

Stasera in tv, venerdì 1 ottobre, su Rai 1 c'è Tale e quale show con Carlo Conti: anticipazioni e ospiti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.