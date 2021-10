Federica Nargi, mamma sexy: ora il matrimonio con Alessandro Matri

01 ottobre 2021 a

Federica Nargi è una delle protagonista di Tale e Quale Show, il programma condotto su Rai1 da Carlo Conti, in cui vengono imitati i cantanti. Per ora non è andata benissimo l'affascinante showgirl ma nella puntata di oggi - giovedì 1 ottobre - ci riproverà. Mamma super sexy, Federica tra pochi mesi convolerà a nozze con Alessandro Matri, storico fidanzato. L'ex velina e l'ex calciatore stanno insieme da oltre dieci anni: è arrivata l'ora del matrimonio. Ad annunciarlo proprio Federica in un'intervista su Visto. Top secret la data ma i bene informati parlano della prossima estate. Federica e Alessandro hanno due figlie: Sofia (5 anni) e Beatrice (2).

Federica Nargi, 31 anni, è famosa soprattutto per l'esperienza con Costanza Caracciolo come Velina di Striscia la Notizia. Un'esperienza, quella nel tg satirico di Canale5 durata quattro anni: dal 2008 al 2012. In precedenza era arrivata undicesima a Miss Italia (dopo aver vinto Miss Roma e Miss Cotonella). In tv ha poi presentato Colorado e partecipato come concorrente a Pechino Express. Negli anni ha sempre continuato a fare la modella e ora la partecipazione a Tale e Quale Show.

Nargi e Matri hanno raccontato il loro primo incontro in una vecchia intervista a Le Iene. In questa occasione Federica ha detto: “Ci siamo conosciuti a Milano, in discoteca, io non ne volevo sapere proprio di lui. Abbiamo passato tre mesi al telefono. Gliel’ho fatta sudare. Il primo bacio a casa mia. Dopo cena è scoccato il primo bacio, quanto era sudato. Poi ho detto: Ora te ne vai? E' rimasto a casa mia tre giorni”, ha ricordato. Riguardo al sesso il bomber ex Juventus e Milan ha raccontato: “I primi tempi lo facevamo anche otto volte in una settimana. Ora due. Ho mai fatto cilecca? Sì, una volta, non funzionava. Lei si è disperata”, le parole dell'ex giocatore. E anche lei ha riguardo ha spiegato: “Ho fatto un casino, gli ho detto: ‘Non mi ami più, hai un’altra'", ha confidato. Poi la Nargi ha confessato, sempre nell'intervista a Le Iene, quello che nessun uomo vorrebbe mai sentire: “Qualche volta ho finto l’orgasmo e lui non se ne è accorto”, ha detto.

