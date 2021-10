Dennis Fantina: la notorietà con Saranno Famosi e il ritorno sulle scene a Tale e Quale show

01 ottobre 2021 a

a

a

Ha passato qualche anno più lontano dalle luci della televisione Dennis Fantina, nato a Trieste nel 1976, cantante, attore e conduttore televisivo italiano. Una vita dedicata alla propria passione che ora vede un grande ritorno di fiamma grazie alla partecipazione a Tale e quale show, il celebre programma di intrattenimento condotto da Carlo Conti (dove ha interpretato Claudio Baglioni) La carriera di Dennis è iniziata presto, a poco più di vent'anni: nel 1997 partecipa a vari spettacoli come cantante e presentatore, poi il successo nel 2001 con la prima edizione di Saranno Famosi, il "prequel" di Amici di Maria De Filippi, che gli apre le porte delle reti Mediaset.

Andrea Delogu, l'infanzia a San Patrignano e il nuovo amore Luigi Bruno

Il 2002 è un anno importante per Dennis: prende parte al Tim Tour e viene scelto, assieme ad altri ragazzi della scuola di Amici, come testimonial della campagna pubblicitaria estiva. Nello stesso anno esce il suo primo album, Dennis, otto brani inediti. Due anni dopo entra a far parte del team di Radio Italia e nel 2005 non viene selezionato alla categoria Giovani del Festival di Sanremo, ma in estate esce il suo secondo album, che ottiene il disco d'oro per le oltre 40mila copie vendute.

Alex Britti, il matrimonio in gran segreto con la giovane Nicole e il tifo sfegatato per la Roma

Fra le varie attività nel mondo musicale anche la partecipazione al reality show Notti sul ghiaccio, condotto da Milly Carlucci. A livello di vita privata Dennis Fantina si è sposato con la moglie Sabina nel 2005 e da lei ha avuto due figli, Nathan nel 2005 e Neal nel 2011. La famiglia vive a Trieste. Dennis è molto attivo con il proprio profilo Instagram, dove condivide spessissimo foto dei suoi vari lavori e dei suoi figli. Il suo profilo conta 12,2mila follower ma il numero è destinato sicuramente a salire con la partecipazione al programma di Rai 1.

Chi sono gli Oblivion, il simpatico gruppo comico musicale-teatrale bolognese

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.