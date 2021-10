Chi sono gli Oblivion, il simpatico gruppo comico musicale-teatrale bolognese

01 ottobre 2021 a

Strappano risate ed emozioni gli Oblivion, gruppo comico musicale-teatrale formatosi a Bologna nei primi anni duemila e composto da cinque attori-cantanti, ma anche mimi e musicisti, di cabaret. La bizzarra Band, i cui membri si sono conosciuti nel capoluogo emiliano all'Accademia di Musical, ha importanti modelli artistici della tradizione tricolore e non solo, fra fra cui il Quartetto Cetra, Giorgio Gaber e i Monty Python. Talvolta sono stati accostati a i Gufi, di cui non hanno però brani in repertorio. La formazione è composta da Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli.

Gli Oblivion, nel proprio repertorio, hanno molti motivi originali, ma si sono specializzati nella parodia di canzoni note, che ripropongono nei propri live ma anche nel canale Youtube. Fra le tante, si ricorda Ave Maria Remix, un medley tra alcune canzoni disco anni 70 tra cui Lady Marmalade, I will survive, YMCA e Stayn alive a cui viene sovrapposto il testo dell'Ave Maria e anche Generale, di Francesco De Gregori, Azzurro, cantato da Adriano Celentano, e Amici di Maria, una parodia simile a "Nella vecchia X factoria" dove però vengono presi di mira i vincitori di Amici e la stessa Maria De Filippi.

Nel proprio sito ufficiale, gli Oblivion si definiscono con la consueta ironia "cinque miracolati dalla banda larga, i cinque punti del governo del cantare, i cinque anelli delle obliviadi, i cinque gradi di separazione fra Tito Schipa e Fabri Fibra, i cinque madrigalisti post-moderni. Per anni hanno fatto Musical per amore del Musical e per mangiare col Musical. Sognavano di morire per amore e nel frattempo stavano morendo di fame". In un altro passaggio, dicono di essere "un OGM che svaria tra nostalgia e modernità, tra giocoleria e cabaret, tra intrattenimento leggero e satira di costume, tra Bologna e Trieste, tra il dire e il fare, tra moglie e marito, tra virgolette, tra feltro e feltro, tra l’altro."

