Stasera in tv venerdì 1 ottobre 2021 su Rete 4 c'è Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi: le anticipazioni

Stasera in tv, venerdì 1 ottobre 2021, alle 21.25 in prima serata su Rete 4 c'è Quarto Grado, condotto come di consueto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Andiamo dunque a vedere insieme le anticipazioni e gli ospiti di questo nuovo appuntamento della rete Mediaset. Il programma, come al solito, si dedicherà principalmente a dibattiti, indagini e inchieste sui principali casi di cronaca nera italiana, sia attuali che "cold case", dando ampio spazio alla parola degli esperti e fornendo accurate ricostruzioni. Innanzitutto si legge nel sito ufficiale che la trasmissione a cura di Siria Magri torna sulla sconcertante vicenda di Laura Ziliani, la vigilessa scomparsa lo scorso 8 maggio e ritrovata morta tre mesi dopo a Temù, in Val Camonica.

La svolta è arrivata settimana scorsa dopo l’autopsia effettuata sul corpo della donna. Con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere sono state arrestate le sue due figlie, Silvia e Paola Zani, e del fidanzato di quest’ultima, Mirto Milani. Dopo l’interrogatorio di garanzia, a cui i tre hanno opposto la facoltà di non rispondere, il giudice ha deciso di lasciarli in carcere perché ritenuti soggetti pericolosi. La dinamica del delitto resta ancora tutta da chiarire. Al centro della puntata anche il caso di Denise Pipitone, dopo l’uscita di scena di Anna Corona e Giuseppe Della Chiave per i quali è stata chiesta l’archiviazione del registro degli indagati. Intanto, l’ex pm Maria Angioni ha accusato di complotto i poliziotti incaricati delle prime indagini.



“Quarto Grado” conferma l’intervento di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Sabrina Scampini. Sempre presente lo stretto rapporto tra “Quarto Grado” ai suoi telespettatori: una community online molto attiva - i quartograders -, che ogni venerdì posta in diretta via social.

