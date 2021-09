Cristiano Godano, la vita da frontman dei Marlene Kuntz e quella da professore universitario

30 settembre 2021 a

Un cantautorato di alto livello che si mescola con il noise rock. Così, forzando un po' la mano, potremmo definire l'estetica musicale e le sonorità dei Marlene Kuntz, storica band formatasi nella provincia di Cuneo a fine anni '80 e tuttora molto attiva. Oltre alle proprie opere, la band ha regalato ai suoi ascoltatori anche una delle più celebri e riuscite cover nella storia della musica italiana: "Impressioni di settembre", brano originariamente scritto e cantato dalla Premiata Forneria Marconi, il cui testo spirituale e quasi "esistenzialista" si è sposato alla perfezione con l'anima rock dei Marlene Kuntz. E soprattutto con la timbrica vocale di Cristiano Godano, frontman della band, una figura davvero atipica per la sua ecletticità, tanto che riesce a far convivere senza troppi problemi la leadership di un gruppo rock, con tutto quello che ne consegue, alla vita da professore universitario.

Cristiano Godano è nato a Fossano, in provincia di Cuneo, nel 1966. Laureato in economia e commercio, era già attivo nel panorama musicale piemontese grazie all'esperienza con il gruppo Jack on Fire. All'inizio del 1989 fu contattato da Luca Bergia e Riccardo Tesio per dare vita ai Marlene Kuntz, insieme a Franco Ballatore e Alex Astegiano. Godano è partito come chitarrista della band, ma già un anno dopo, anche in virtù dell'abbandono di Astegiano, ne è diventato il cantante. Della sua lunga carriera fa parte anche la scrittura: nel 2008 pubblica il suo primo libro, intitolato I vivi, una raccolta di sei racconti. Nello stesso anno diventa docente del Master in Comunicazione musicale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. L'anno dopo, invece, arriva l'esordio nella recitazione nel film Tutta colpa di Giuda (di cui i Marlene Kuntz hanno composto la colonna sonora, candidata al David di Donatello).

E come se non bastasse, Godano ha esperienze anche nel giornalismo: tra il 2012 e il 2013 ha gestito un suo blog personale sul portale web de il Fatto Quotidiano. Dal 2020 scrive articoli e opinioni per la rubrica Elzevirus di Rolling Stone. Nel 2019 ha pubblicato il secondo libro, Nuotando nell'aria. Dietro 35 canzoni dei Marlene Kuntz, dove ha tracciato una autobiografia delle origini densa di aneddoti, riflessioni e materiale inedito sui primi tre dischi dei Marlene Kuntz. Nel 2020 esce il primo disco da solista, Mi ero perso il cuore. Se non è eclettismo questo, la parola non ha senso di esistere.

