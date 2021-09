Frankie Hi Nrg, da "Quelli che Benpensano" al ritorno sulle scene musicali in era Covid

30 settembre 2021 a

Per chi nella propria vita si è minimamente interessato alla musica e al movimento hip-hop, Frankie Hi-Nrg è semplicemente un "mostro sacro", una figura di riferimento e soprattutto una sorta di cartina al tornasole di come il rap sia diventato negli ultimi venti anni un genere musicale radicalmente diverso dai suoi albori in Italia, anni in cui non si contavano gli artisti "impegnati", le cui rime trattavano complesse tematiche sociali e politiche. Una musica che faceva riflettere, in un certo senso "educava" e raccontava il disagio e le ingiustizie di molte condizioni esistenziali. Non certo macchinone, belle donne e droga a fiumi. Si considera quasi unanimemente che l'apice di questa forma di rap sia stato raggiunto da Frankie Hi-Nrg con "Quelli che ben pensano", un super classico dell'hip hop tricolore, in cui con l'acuta lucidità di un fine psicologo l'oggi 52enne Francesco Di Gesù, rapper e produttore discografico italiano nato a Torino ma cresciuto tra Caserta e Città di Castello, in Umbria, descriveva le ipocrisie della società borghese, più dedita all'apparenza che alla solidarietà reciproca.

Ne è passata, di acqua sotto i ponti, da quel singolo storico del 1997. Frankie Hi-Nrg aveva già esordito cinque anni prima, nel 1992 con la pubblicazione del singolo Fight da faida, brano contro le mafie in generale e la corruzione. Nello stesso anno ha aperto i concerti dei Run DMC e dei Beastie Boys durante il tour italiano, nel 1993 era arrivato l'album di debutto Verba Manent, il primo disco hip hop in Italia ad essere distribuito da un'etichetta major. La carriera artistica di Frankie Hi-Nrg negli anni è ha visto alcune prestigiose collaborazioni (come con Simone Cristicchi) e partecipazioni al Festival di Sanremo (2008, 2010, 2014). Ora, dopo anni fuori dai riflettori, il ritorno sulla scena musicale proprio in era Covid, nel 2020, con il singolo Estate 2020 dove Di Gesù ha raccontato la propria personale esperienza della pandemia.

Raccontandosi in un'intervista a Repubblica, Frankie Hi-Nrg ha spiegato di aver vissuto i momenti più bui della pandemia nella città dove da tempo risiede, Cremona: "Il lockdown l’abbiamo vissuto non in una zona rossa, ma proprio nera: una città deserta, per settimane ho sentito passare 40 ambulanze al giorno, una cosa che è anche difficile da descrivere, una sensazione di impotenza, di assedio, di essere braccati, di avere il centro del mondo sotto i propri piedi".

