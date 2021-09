Andrea Delogu, l'infanzia a San Patrignano e il nuovo amore Luigi Bruno

30 settembre 2021 a

E' uno dei volti televisivi più in voga del momento la bravissima Andrea Delogu, all'anagrafe Maria Andrea Delogu, conduttrice televisiva, radiofonica e scrittrice italiana nata nel 1982 a Coriano, in provincia di Rimini. Come potrebbe suggerire il cognome, Andrea è di origine sarda e ha vissuto un'infanzia particolare: nei primi anni di vita è infatti cresciuta all'interno della comunità di recupero di San Patrignano, dove si erano conosciuti i suoi genitori. Suo padre, Walter Delogu, accolto nella comunità, è poi diventato l'autista di Vincenzo Muccioli fino al 1994. La giovane ha raccontato i dettagli di questa parentesi della propria vita in un romanzo, La collina, pubblicato nel 2014 con grande successo (tre ristampe in 10 giorni e 20 000 copie vendute), ma anche nella celebre docu-serie Netflix SanPa - Luci e Tenebre di San Patrignano.

L'esordio in televisione è avvenuto nei suoi vent'anni, nel 2002, quando Andrea è entrata a far parte delle "Letteronze" (il corpo di ballo dello show di Italia 1 Mai dire domenica, condotto dalla Gialappa's Band e dal Mago Forest). Nel 2004 ha fatto parte del cast di Campioni, il celebre reality incentrato sul mondo del calcio. La sua carriera ben avviata la ha poi condotta negli anni a condurre e presenziare a diverse trasmissioni radiofoniche e televisive: nel 2016 fa parte della diretta del Festival di Sanremo 2016 per Rai Radio 2 e l'anno successivo dell'Eurovision Song Contest. E' stata anche per due volte tra i giurati della selezione di Sanremo Giovani.

A livello di vita privata, invece, Andrea Delogu è stata legata a lungo con il celebre attore Francesco Montanari, a tutti noto per aver magistralmente recitato il ruolo del "Libanese" nella serie tv di genere gangster all'italiana, Romanzo criminale, un vero e proprio cult diretto da Stefano Sollima. Andrea e Francesco si sono sposati nel 2016 e sono stati legati per cinque anni. Nel 2021 arriva la separazione - non sono ancora noti i motivi della rottura - e poco dopo la Delogu finisce al centro di un gossip, rimasto una semplice indiscrezione e mai confermato, per un suo presunto flirt con Stefano De Martino. Ora, sembra che ci sia una nuova fiamma per la talentuosa conduttrice: il bel fotomodello Luigi Bruno, a quanto pare, avrebbe fatto ritrovare l'amore ad Andrea. La notizia arriva da Diva e Donna che ha paparazzato i due tra baci appassionati e passeggiate mano nella mano.

