Stasera in tv, 30 settembre, su La7 c'è Piazzapulita: anticipazioni e ospiti di Corrado Formigli

Stasera in tv, oggi giovedì 30 settembre 2021, torna su La7 l'appuntamento con Piazzapulita il talk di approfondimento dei maggiori temi di attualità, tra cronaca, politica, economia e Covid, condotto da Corrado Formigli.

Quali saranno i temi che verranno affrontati a partire dalle ore 21,15? Innanzitutto la vicenda Morisi che infiamma ulteriormente lo scontro ai vertici della Lega. L’ex guru della Lega travolto da uno scandalo i cui contorni giudiziari sono tutti ancora da dimostrare. Matteo Salvini in queste ore sta difendendo il suo ex collaboratore ed è tutto da capire se questo influenzerà o meno gli elettori al voto domenica e lunedì in molte città italiane.

Poi un viaggio nel mondo dei complottisti e dei profeti del grande reset (intervista a Freccero). Quindi la transizione ecologica: dopo le polemiche scatenate dal reportage della scorsa settimana sul viaggio in auto elettrica da Roma a Reggio Calabria, con nuovi approfondimenti. Tra gli ospiti di Corrado Formigli: Carlo Freccero; il microbiologo dell’Università di Padova Andrea Crisanti; i giornalisti Annalisa Cuzzocrea, Selvaggia Lucarelli, Antonino Monteleone, Alessandra Sardoni e Alessandro Sallusti; Paola Maugeri. Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti. Tra le novità di questa edizione #PiazzaSelvaggia uno spazio in cui Selvaggia Lucarelli racconterà fatti e personaggi della settimana.

Come nasce una teoria del complotto (e come si prova a combatterle).

La storia del Grande Reset.



Come nasce una teoria del complotto (e come si prova a combatterle).

La storia del Grande Reset.

